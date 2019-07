Luiza Rădulescu Pintilie

În frumosul cadru natural depresionar, străjuit de culmi muntoase, de pe Valea Teleajenului, al staţiunii Cheia s-a desfăşurat recent cea de-a 25-a ediţie a Universităţii Internaţionale de la Cheia, cu participarea unor reputaţi specialişti din ţară şi din străinătate şi coordonată, în calitate de preşedinte al Comitetului Ştiinţific, de prof.univ. dr.Irina Moroianu Zlătescu – membru titular al Academiei Internaţionale de Drept Comparat de la Haga şi al Academiei de Ştiinţe Juridice din România. În organizarea “Clubului de la Cheia Victor Dan Zlătescu”, ediţia a fost una aniversară, marcând împlinirea unui sfert de veac de existenţă a acestui generos cadru internaţional de dezbateri şi abordări transdisciplinare de maximă actualitate, dar şi a două decenii de când istorica şi pitoreasca aşezare prahoveană găzduieşte acest forum ştiinţific de ţinută. Realizată sub egida Secţiei de Drept Internaţional şi Drept Comparat a Academiei de Ştiinţe Juridice din România, în colaborare cu Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România – ANUROM (membră a Federaţiei Mondiale a Asociaţiilor pentru Naţiunile Unite) şi Centrul Transdisciplinar de Drepturile Omului din cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative, reuniunea a adus în atenţie o tematică pe cât de complexă, pe atât de actuală: “Globalizarea societăţii. Globalizarea dreptului“. Iar în cadrul acestei teme, deschiderile şi abordările ştiinţifice, ideile originale au adus laolaltă concepte din zone ştiinţifice multiple: de la dreptul administrativ la cel penal, de la drepturile omului la sociologie, de la istorie şi economie la inteligenţă artificială şi humanologie. De asemenea, în acelaşi cadru au fost lansate două importante volume: “Evoluţia dreptului şi a societăţii româneşti în context internaţional. 1918-2018” şi “Migrants, asylum seekers and refugees in a globalised world”. Coordonată de conf.univ.dr Irina Moroianu Zlătescu, cea dintâi carte conturează evoluţia ştiinţei dreptului şi a jurisprudenţei timp de un secol, de la Marea Unire până în prezent, reunind articole semnate de Victor Dan Zlătescu, Ioan Alexandru, Monna Lisa Belu Magdo, Irina Moroianu Zlătescu, Marin Voicu, Petre Buneci, Maria Orlov, Elena Mihaela Fodor, Mircea Felix Melineşti Ionescu, Bogdan Buneci, Rodica Guiu, Ioan Voicu, Cristina Elena Nicolescu, Alexandra Bucur, Elena Roxana Vişan, Florina Dorina Voicu, Florin Ionel Truşcă. În cea de-a doua carte, semnată de Irina Moroianu Zlătescu, Alexandra Bucur – Ioan, Petru Emanuel Zlătescu, este prezentat fenomenul migraţiei din perspectiva globalizării, a influenţelor contextului politic, economic, social şi cultural actual şi a impactului pe care îl are la nivel naţional şi internaţional, dar şi a politicilor publice care ar trebui să găsească soluţii pentru rezolvarea celei mai mari crize privind migraţia de după cel de-al doilea război mondial.

Fără doar şi poate, prin nivelul şi conţinutul său, şi actuala ediţie a Universităţii de la Cheia a adăugat localităţii cunoscute mai ales pentru statutul său turistic şi o dimensiune ştiinţifică internaţională de maximă actualitate.