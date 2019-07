N. D.

Cei care apreciază stilurile jazz şi rock vor avea ocazia să asculte piese din aceste genuri muzicale, în concerte live, în Prahova, la începutul lunii august.

Aflat la cea de-a IX-a ediţie, la Câmpina se va organiza JazzRock Festival. Afişele festivalului sunt gata, fiind anunţat, pe zile, şi programul concertelor care se vor desfăşura la Ştrandul Casei Tineretului din Câmpina.

Astfel, pe 2 august, vor evolua: „Cuibul” Chişinău: Igor Dinga – guitar&vocal, Lidia Scarlat – vocal, Andrei Boico – bass, Serghei Petrenco – Drums, Andrei Moroz – guitar, Dimitrii Sergheev- saxofon; „Marcian Petrescu & Trenul de Noapte” Bucureşti: Marcian Petrescu – harmonică & vocal, Matei Puşcaru – bass, Mihai Tacoi- guitar, Vali Vătuiu – drums; 3 august: „Mircea Tiberian & Nadia Trohin” Bucureşti: Nadia Trohin – vocal, Mircea Tiberian – piano; “Big Band Jazz Society ” Big Band-ul Filarmonicii „Paul Constantinescu” din Ploieşti: solistă Luiza Zan; 4 august: ” Koszika & The Hotshots” Tg. Mureş: Koszorus Krisztina Koszika – vocal, Cristina László – piano, Éltes Áron – saxofon, Zonda Attila – bass, Szász Csaba – guitar, Asztalos Zsolt – drums; ” Louis King “The King of the Rockin’ Blues” „Australia: Louis King – guitar&vocal, Eric Hofmans – guitar, Hanno Hoefer – bass, Claudiu Purcărin – drums.