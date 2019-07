Prahovenii care n-au prins repartiţie pentru lunile de vară pot depune alte cereri până în noiembrie

Nicoleta Dumitrescu

Pensionarii prahoveni care au făcut solicitare să meargă la tratament luna viitoare și li s-a aprobat se pot considera norocoși! Și asta deoarece și în acest an, în perioada estivală, biletele la ”băi” sunt la mare căutare! Dovadă în acest sens este și un recent anunț al Casei Județene de Pensii Prahova, potrivit căruia persoanele care nu s-au regăsit pe listele de repartiție în intervalul iunie – august, considerat suprasolicitat, pot depune alte cereri pentru bilete de tratament pentru lunile septembrie, octombrie, noiembrie 2019. Pentru cea de-a X-a serie de plecare în stațiuni pe anul în curs, începând din 4 august, Casei Județene de Pensii Prahova i-au fost repartizate 603 bilete de tratament, listele cu numele beneficiarilor fiind deja publicate pe site-ul instituției, fiind făcute cunoscute, pentru fiecare persoană în parte, atât stațiunea unde va face deplasarea, cât și perioada și orele când pot fi ridicate biletele de la sediul instituției menționate, de la cele două filiale – Ploiești și Câmpina. Ca și în anii precedenți, cele mai solicitate stațiuni sunt cele cu profil reumatic și cardiovascular, respectiv Covasna, Pucioasa, Mangalia, Eforie, Saturn, Băile Felix, Olănești, Amara. Durata unui sejur în stațiune este de 16 zile, iar a tratamentului balnear – de 12 zile.

Potrivit reglementărilor în vigoare, cererile trebuie depuse cu cel puțin 30 de zile anterioare primei luni din perioada pentru care se solicită bilet de tratament. Pentru cea de-a X-a serie de plecare în stațiuni, începând din 4.08.2019, Casei Județene de Pensii Prahova i-au fost repartizate 603 bilete de tratament, 76 dintre ele fiind distribuite în mod gratuit, acestea din urmă fiind acordate, potrivit legii, anumitor categorii de beneficiari, respectiv veterani, persoane persecutate politic sau cu handicap etc. După cum am aflat de la reprezentanții instituției menționate, pentru primele nouă serii de plecări în stațiune din acest an, Casei Județene de Pensii Prahova i-au fost repartizate un număr total de 2.365 de bilete de tratament, cu mențiunea că, până la această dată, la nivelul Casei Județene de Pensii Prahova s-au înregistrat aproximativ 8.800 de cereri privind acordarea biletelor de tratament. Cele mai solicitate stațiuni sunt Covasna, Pucioasa, Mangalia, Eforie, Saturn, Băile Felix, Olănești, Amara, respectiv cele cu profil reumatic și cardiovascular.

Trebuie menționat însă că, având în vedere faptul că solicitările din partea pensionarilor sunt, așa cum era și de așteptat, pentru perioada estivală, nu toate cererile sunt onorate, motiv pentru care, recent, Casa Județeană de Pensii Prahova a venit cu o serie de precizări pe această temă. ”Pentru că, în perioada de vară, acordarea biletelor de tratament provoacă un interes foarte mare în rândul pensionarilor, reamintim că repartizarea acestora se face în câte două serii lunare, până în luna noiembrie 2019, inclusiv. Repartizarea biletelor de tratament balnear se face în baza punctajului pe care fiecare pensionar îl obține conform unor criterii distincte – cuantumul pensiei, categoria de pensie, frecvența cu care a mers la tratament balnear în ultimii doi ani, gradul handicapului, după caz. Pensionarii care nu s-au regăsit pe listele de repartiție pentru intervalul iunie – august 2019, interval suprasolicitat, pot depune alte cereri pentru bilete de tratament pentru lunile septembrie, octombrie, noiembrie 2019”, se arată în anunțul Casei de Pensii Prahova.

Pe de altă parte, reprezentanții instituției ne-au mai precizat că, anul acesta, alocarea biletelor de tratament fiecărei case județene de pensii a fost întârziată din motive legislative. ”Numărul mai mic de bilete pentru anul acesta a fost cauzat și de apariția cu întârziere a Legii bugetului de stat pentru 2019, lege în care este prevăzută și suma alocată Casei Naționale de Pensii Publice pentru achiziționarea biletelor de tratament. Majoritatea pensionarilor vor să plece într-o stațiune balneară în lunile de vară. Ca urmare, și numărul solicitanților este mare. Dar, la fel este și numărul celor nemulțumiți că nu se regăsesc pe lista de repartiție a biletelor de tratament. De aceea, le reamintim că repartizarea acestora se face în baza unui punctaj, în câte două serii lunare, până în luna noiembrie 2019, inclusiv. Prin urmare, pensionarii care nu s-au regăsit pe listele de repartiție în perioada estivală, pot depune alte cereri pentru bilete de tratament pentru lunile următoare”, ne-au mai menționat reprezentanții Casei Județene de Pensii Prahova.

Reamintim că repartizarea biletelor de tratament balnear nu se mai face în funcție de ordinea depunerii cererilor, respectiv în funcție de primul venit – primul servit, ci în baza unor punctaje pe care fiecare pensionar le obține în baza unor criterii distincte – pentru pensionari, asigurați, persoane cu handicap sau beneficiari de legi speciale. Astfel, fiecare solicitant obține un anumit punctaj în funcție de: cuantumul pensiei, categoria de pensie, frecvența cu care a mers la tratament balnear în ultimii doi ani, gradul handicapului (după caz), nemaiavând nicio relevanță, în ponderea punctajului, data la care depune, la casa de pensii, cererea de acordare a biletului de tratament.

Casa Naţională de Pensii Publice distribuie biletele de tratament balnear prin casele teritoriale de pensii și decontează costul acestora din fondurile aprobate prin Legea Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat. Din numărul total de bilete de tratament oferite de stat, un anumit procent se acordă în mod gratuit unor categorii de beneficiari bine stabilite, printre care se regăsesc şi cele cu handicap. Numărul total al biletelor acordate cu titlu gratuit se repartizează pe serii, proporţional cu numărul total al persoanelor beneficiare ale prevederilor unor legi speciale, cu caracter reparatoriu, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Anul trecut, în Prahova au fost valorificate 6.736 de bilete, dintre care 1.009 au fost repartizate categoriilor de beneficiari cărora li se atribuie în mod gratuit.