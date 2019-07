V. Stoica

Începe să prindă contur proiectul destinat construirii unui ansamblu de blocuri, de către Agenția Națională pentru Locuințe, pe teritoriul comunei Blejoi, în apropierea Spitalului Județean de Urgență Ploiești. În cadrul ultimei ședințe operative derulate la sediul Consiliului Județean Prahova, președintele CJ Prahova, Bogdan Toader, directorul general al Agenției Naționale pentru Locuințe, Andrei Țurcanu, și primarul comunei Blejoi, Adrian Dumitru, au discutat cu societățile care asigură rețelele de utilități detaliile tehnice privind acest ansamblu de blocuri.

„Astăzi am avut o nouă întâlnire cu privire la proiectul de construire a locuințelor ANL pe un teren din Blejoi, situat în apropierea Spitalului Județean de Urgență Ploiești. Proiectul avansează, în sensul că s-au purtat discuții cu deținătorii de rețele privind costurile aferente asigurării utilităților necesare celor patru blocuri ANL ce urmează să fie construite în zona menționată. Două dintre blocuri vor cuprinde locuințe pentru tineri, iar celelalte două – locuințe de serviciu destinate medicilor/specialiștilor din administrația publică locală.

Împreună cu primarul comunei Blejoi, Adrian Dumitru, și cu directorul general al Agenției Naționale pentru Locuințe, Andrei Țurcanu, am stabilit pașii următori pentru ca acest proiect să se concretizeze în cel mai scurt timp posibil.

În Prahova, ANL mai are proiecte în derulare în localitățile Boldești-Scăeni, Breaza, Vălenii de Munte și Păulești”, a menționat șeful administrației județene.