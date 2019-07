Fl. Tănăsescu

“Salut, urs! Dai o bere ? / – Dacă-mi dai un kil de miere!” De un astfel de dialog cu siguranță nu ați auzit nici în poveștile nemuritoare și, cu atât mai puțin, în viața reală. Dar, niciodată nu-i prea târziu.

Niciodată nu-i prea târziu câtă vreme urșii umblă nestingheriți pe drumurile din orașele și satele montane, în vreme ce angajații Ministerului Mediului încă n-au ieșit din hibernare.

Deci, dacă peste vreo câteva luni, hai maximum un an, careva dintre prahoveni se va împrieteni cu ursul (că deh, este bine să-ți ții dușmanul aproape), asta este și mulțumită sus-amintiților funcționari de la Mediu, care, chipurile, și-au făcut datoria în ceea ce privește alungarea sălbăticiunilor. O frază ca aceasta, aparținând Grațielei Gavrilescu – “Am încercat relocarea urșilor în alte state din Europa, dar am fost refuzați” (citat din memorie), are darul de a ne liniști ? În niciun caz. Și, în ritmul în care sălbăticiunile umblă nestingherite prin satele și orașele din zona de munte, nu-i exclus ca aceștia să coboare mai la șes.

Suntem noi prăpăstioși ? Avem o dambla împotriva amintitului minister ? Păi, iată ce se precizează într-un comunicat de presă al Inspectoratului de Jandarmi Județean (IJJ) Prahova: “În perioada 24 – 30 iunie a.c., prin intermediul Numărului Unic de urgență 112 a fost semnalată prezența a 11 urşi în mai multe localităţi de pe raza judeţului Prahova, cum ar fi Breaza, Adunaţi, Poseşti, Sinaia şi Buşteni. O intervenţie deosebită a avut loc în localitatea Schiuleşti, unde ursul a fost prins într-un laţ aflat în gardul unei grădini. Poziția în care acesta era imobilizat făcea aproape imposibilă tranchilizarea, deoarece s-ar fi putut sufoca, având în vedere că se afla pe marginea unei râpe. S-a reușit totuși prinderea lui de picioare cu două corzi până când lațul a fost desfăcut de la gât. Ulterior animalul a fost relocat în același fond de vânătoare. În celelalte cazuri, urșii au fost îndepărtați de jandarmi prin folosirea semnalelor acustice”.

Da, dar “celelalte cazuri” sunt mai multe decât se specifică în comunicatul IJJ Prahova. Concret, săptămâna trecută, în Predeal au fost zăriți mai mulți urși. Unii naratori spun că cinci, alții că patru. E ca-n poveștile pescărești, dar nu-i de râs! Dimpotrivă.

Dimpotrivă fiindcă, tot oficial (adică potrivit reprezentanților IJJ Prahova), până în amintita perioadă de 24 – 30 iunie, iată ce isprăvi au mai făcut sălbăticiunile: la Sinaia, oamenii legii au intervenit pentru a salva doi turiști nemți. Aceștia se aflau în în pădure, în zona “Cota 1500”, lângă staţia meteo. Au fost salvați de către jandarmi.

De asemenea, la Cheia, angajații postului montan din oraș au fost solicitaţi să intervină pentru a alunga un urs aflat pe traseul turistic care face legătura dintre DN 1 A şi Cabana Ciucaş.

În Sinaia, de asemenea, altă întâmplare cu urși. Și anume un urs se lupta cu o… scroafă mistreț. Scroafa era în legitimă apărare, fiindcă își apăra cei șapte purcei… Evenimentul a fost semnalat tot prin Numărul Unic de Urgenţă „112”, iar sălbăticiunea prezintă în continuare un pericol atât pentru turişti, cât şi pentru localnici.

Firește, jandarmii își fac datoria și, în afară de intervențiile pentru alungarea urșilor, recomandă turiştilor din zona montană următoarele: să facă tot posibilul pentru a nu fi surprinși de lăsarea întunericului în pădure;dacă sunt surprinși de lăsarea întunericului, să se deplaseze în grupuri organizate, să facă gălăgie pe durata deplasării, pentru a evita întâlnirea cu animalele sălbatice; să sune la Numărul Unic de Urgență „112” sau să apeleze dispeceratul Jandarmeriei Prahova dacă se află în dificultate.

Dar, cum cea mai bună metodă de apărare este atacul, iată ce-o să facem noi: luăm un borcan cu miere și ne ducem în întâmpinarea ursului. Stăm de vorbă cu el, ne împrietenim și poate, poate scăpăm de vreo surpriză. Poate…

Ce ziceți domnilor de la Ministerului Mediului, e bine așa ? Adică, exact cum ziceam: “Coborâi din deal în vale/ Mă-ntâlnii cu ursu-n cale”.