Marcel Marin

Arena ”Ilie Oană” găzduiește astăzi două finale, cea destinată juniorilor, de la ora 15:00, în care se vor întâlni echipele Unirea Urlaţi (juniori A) şi CS Blejoi (juniori B), respectiv meciul care va opune echipele CS Blejoi (câştigătoarea Ligii A Prahova) şi CSO Plopeni – de la orele 17:30.

Ieri, reprezentanții tuturor echipelor implicate, plus organizatorul, Asociația Județeană de Fotbal Prahova, au prefațat evenimentele zilei în fotbalul prahovean.

În premieră, anul acesta, finala de juniori se va disputa pe arena Ilie Oană, CS Blejoi și Unirea Urlați fiind echipele care au ajuns în ultimul act al întrecerii. „Poate va fi un imbold pentru copii să continue fotbalul și după juniorat” – crede Silviu Crângașu, președintele AJF Prahova, despre această programare a partidei, pe arena pe care copiii au călcat, până acum, doar ca spectatori sau, poate, doar au văzut-o la televizor. Va fi un duel între două generații diferite, Blejoiul calificând în finală echipa juniorilor B, iar Urlațiul – juniorii A, un fapt inedit fiind acela că echipa blejoienilor a fost „inițiată”, acum ceva ani, de Cristi Vlad, președintele demisionar al Petrolului. Echipa din Urlați ajunge pentru a doua oară în această finală, Unirea fiind câștigătoarea ultimei ediții – finala fiind găzduită chiar la Blejoi.

Părtași la chirie

Prezența echipelor de juniori și seniori în finala Cupei a „unit” primăriile din Urlați, Plopeni și Blejoi, în total, efortul financiar făcut fiind de aproximativ 8000 de lei, Blejoiul, cu două finaliste, achitând jumătate din sumă.

AJF Prahova a pregătit trofee și medalii pentru combatante, prezentate, de asemenea, ieri, celor prezenți în sala de conferințe a arenei ”Ilie Oană”.

Ambiţii mari la seniori

Finala județeană a Cupei aduce în prim plan cluburile CS Blejoi și CSO Plopeni, duelul celor mai în formă echipe din județ în 2019. Un meci al ambițiilor, de la care se așteaptă ” un spectacol fotbalistic”, mai ales că există și factorul mobilizator al prezenței pe această arenă.

Plopenarii vin cu un lot care are în componență câștigători ai trofeului, anul trecut, antrenorul Iulius Mărgărit, Butufei sau Ciobanu fiind printre „obișnuiții” acestor finale.

La rândul său, Gheorghe Biziniche – oficialul echipei CS Blejoi – are motive să spere la event, elevii lui Răzvan Vlad venind după o primă sărbătoare – titlul județean, al doilea la rând, pe care doresc să-l completeze, în premieră, și cu Cupa României.

„Am venit alături de unul dintre jucătorii echipei- Eugen Rudaru, care a fost unul dintre fotbaliștii cu care am reconstruit acest grup, la Blejoi, după eșecul de acum un an. Finala, ca meci, consider că este mai grea decât barajul. Îmi doresc mult Cupa, nu avem presiune pentru baraj. Jucătorii vor, desigur, să facă pasul și spre eșalonul trei. Eu consider că unii jucători de la Blejoi pot juca la nivelul eșalonului doi chiar”.

În memoria lui Gică Boiangiu

Formația CSO Plopeni a solicitat și a primit acordul AJF Prahova de a evolua cu banderole negre la acest joc, în memoria celui care a fost Gică Boiangiu, un apropiat al grupării plopenare, cel care a fost condus ieri pe ultimul drum.