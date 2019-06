N.D.

Recenta misiune economică în Republica Slovacă și Republica Cehă, la care au participat producători şi exportatori de vinuri româneşti reunite sub brandul sectorial „Wines of Romania”, unele dintre acestea fiind şi din Prahova, şi-a atins scopul. Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat – iniţiatorul acestei acţiuni – a anunţat că, în luna septembrie a.c., importatori și distribuitori de vinuri cehi vor vizita județul Prahova pentru finalizarea discuțiilor începute în timpul întâlnirilor care au avut loc în perioada 4-9 iunie. S-a făcut menţiunea că opt producători români au participat la această deplasare, aceştia având oportunitatea să își prezinte vinurile în fața somelierilor și a unei numeroase asistențe de specialitate. Printre aceştia s-au regăsit şi CAP Vie-Vin Valea Călugărească, Cramele Bolgiu, Domeniile Viticole Tohani, fiind prima lor participare la o misiune economică organizată prin Programul de Promovare a Exportului. În Republica Cehă, producătorii de vinuri şi-au prezentat produsele în cadrul a două seminarii de specialitate, la Praga și Usti Nad Labem. La evenimentul de la Praga, au fost prezentate situația vinurilor românești pe piața locală, popularitatea acestora pe piața mondială, precum și proiectul promovării, de către companiile prahovene, a vinurilor lui Mihai Viteazul. Reprezentanții autorităților și ai mediului de afaceri din Praga şi-au exprimat disponibilitatea de a sprijini pătrunderea vinurilor românești în zonă şi s-a convenit realizarea unui parteneriat cu producătorii din zona Dealu Mare pentru importul și promovarea vinurilor românești pe piața cehă, în special în regiunile din nordul acestei țări.

Această acţiune a reprezentat cea mai mare prezență economică românească, organizată cu finanțare de la bugetul statului în ultimii zece ani, în aceste țări. Aceasta s-a desfășurat prin Programul de Promovare a Exportului pe anul 2019, derulat de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, în colaborare cu Asociația Producătorilor și Exportatorilor de Vinuri din România și cu Ambasadele României la Praga și Bratislava.