N. Dumitrescu

După ultimele zile în care ploile torenţiale au fost însoţite de furtuni care au doborât la pământ şi copaci, aşa cum s-a întâmplat marţi seară şi în unele localităţi din Prahova, meteorologii aduc veşti şi mai proaste în ceea ce priveşte disconfortul termic: valul de căldură care vine din Africa ajunge şi în România! Pentru astăzi au fost anunţate temperaturi la limita caniculei – şi de 36 de grade C, din cauza aerului extrem de cald care va ajunge şi în ţara noastră, cu menţiunea că, deja, populaţia din alte ţări europene – precum Spania, Franţa şi Germania – a avut de suferit din cauza temperaturilor extrem de ridicate pentru această perioadă. În Prahova, căldura înăbuşitoare s-a simţit încă de ieri, chiar de la primele ore ale dimineţii, în contextul în care, la ora 10.00, la Ploieşti au fost înregistrate aproape 27 de grade C, iar la Câmpina – peste 25 de grade C. Urmare a căldurii ridicate, populaţia se va confrunta şi cu un disconfort termic accentuat.

Potrivit meteorologilor, astăzi va fi cea mai caldă zi din săptămâna în curs, temperaturile – care vor atinge pragul caniculei – urmând să ajungă şi la 36 de grade C. Motivul căldurii sufocante este faptul că, după ce a trecut pe deasupra mai multor ţări europene, printre care Spania, Franţa şi Germania, valul de căldură din Africa va ajunge şi în România. Din cauza căldurii sufocante, este de așteptat și un disconfort termic ridicat, pentru că temperaturile anunțate de meteorologi sunt măsurate la umbră, iar în plin soare temperaturile resimțite vor fi cu cel puțin 10 grade Celsius mai mari, mai ales în marile orașe, unde predomină asfaltul şi betonul. De altfel, în Prahova, s-ar putea spune că pregătirea zilei de astăzi a început chiar de ieri, în contextul în care, la Ploieşti, încă de la ora 10.00 au fost înregistrate 26,3 grade C, iar la Câmpina au fost 25,6 grade C. Chiar şi în zona montană înaltă au fost înregistrate temperaturi care de regulă nu sunt specifice acestei perioade, ieri, la ora 10.00 , la Sinaia, la Cota 1.500 fiind înregistrate 17,6 grade C, iar la Vârful Omu – 9,2 grade C.

Conform meteorologilor, acesta este primul val de temperaturi ridicate cu care se confruntă ţara noastră, dar urmează lunile iulie și august – care, inevitabil, vor mai aduce astfel de valuri de căldură. Potrivit estimărilor, mai afectate ar fi tot țările din Europa vestică și centrală, dar n-ar fi exclus ca și în țara noastră să mai avem astfel de episoade. Cei de la ANM sunt de părere însă că ar trebui să ne obişnuim cu astfel de evoluţii ale vremii, pentru că, odată cu încălzirea globală, pe lângă fenomenele extreme, mai sunt şi aceste furtuni care apar aproape instantaneu.

În acest context, de menţionat faptul că, marţi seara, şi în Prahova, în mai multe localităţi, inclusiv la Ploieşti, s-au înregistrat furtuni cu care locuitorii nu prea erau obişnuiţi. Astfel, potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Prahova, din cauza vijeliei, opt copaci au căzut pe carosabil, pe firele de medie tensiune și peste un autoturism, fiind necesară intervenția salvatorilor pentru degajarea acestora. Cele mai multe intervenții pentru degajarea copacilor au fost în municipiul Ploiești, pe străzile Găgeni, Caşin, Fagului, Vornicei, Cameliei și Șoseaua Nordului. Probleme similare au fost și în Comarnic, pe strada Ghioşești, unde un copac a căzut pe partea carosabilă, blocând circulația aproximativ 15 minute, dar și în satul Făget din comuna Gura Vitioarei, unde un arbore a căzut pe firele de medie tensiune. În comuna Ceptura, pe DJ 102N, din cauza vântului puternic, în cădere, doi stâlpi din lemn au agățat liniile aeriene de telecomunicații, ulterior prăbușindu-se pe partea carosabilă, iar la Urlați, tot un stâlp din lemn a căzut pe liniile electrice, impunându-se intervenția pompierilor. De asemenea, un echipaj de pompieri a acționat în municipiul Ploiești, pe strada Colinei, pentru a degaja o bucată din acoperișul unui bloc care amenința să cadă, constituind un real pericol pentru pietoni.