Fl. Tănăsescu

Începând de ieri și până mâine, inclusiv, pe șoselele din județ sunt dislocate importante forțe polițienești. În plus, toate radarele din dotarea IPJ Prahova sunt puse în funcțiune pentru depistarea șoferilor care depășesc viteza legală sau se urcă băuți la volan. Ori conduc sub influența drogurilor !

“Se vor folosi echipamentele video de supraveghere a traficului rutier și de măsurare a vitezei de deplasare a autovehiculelor instalate pe autospeciale și cinemometrele portabile model TruCAM. Pe lângă acestea, se vor utiliza și aparatele etilotest, etilometru și drugtest, pentru depistarea și sancționarea celor aflați sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive”, se menționează într-un comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Prahova.

Filtrele rutiere organizate în acest weekend se justifică, ținând cont de faptul că, de la începutul anului și până în prezent, viteza excesivă a fost cauza a 13 accidentele rutiere grave înregistrate în Prahova, în urma cărora au murit două persoane, iar alte 21 au ajuns în spitale, suferind răni grave.

Este adevărat, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, pe șoselele din județ s-au înregistrat cu 10 accidente mai puțin. Tot mai puțini au fost atât morții (trei în primul semestru din 2018, față de doi, de la începutul anului și până în prezent), iar numărul persoanelor care au suferit răni grave a scăzut, de asemenea, ajungând de la 27 la sus-amintita cifră de 21.

Este posibil ca îndesirea filtrelor rutiere pe șosele să fi determinat scăderea evenimentelor de circulație pe șoselele din județ. Nu este exclus nici ca șoferii și alți participanți la traficul rutier să fi fost ceva mai disciplinați de s-a ajuns la această performanță. Fiindcă este, într-adevăr, o performanță faptul că, până la jumătatea anului, pe arterele rutiere și să-şi piardă viața doar două persoane. Scriem “ doar două”, fiindcă, în urmă cu vreo cinci ani, se înregistrau cifre care te puneau pe gânduri…

Pe de altă parte însă, faptul că poliția rutieră prahoveană organizează aceste raiduri – care se derulează simultan în toată țara – se justifică cu vârf și îndesat.

Exemplificăm prin faptul că, numai în perioada 17 – 23 iunie a.c., în contextul unor astfel de filtre rutiere, au fost efectuate 1.262 de testări cu aparatul etilotest și au fost aplicate 1421 de sancțiuni contravenționale, fiind amendați nu doar șoferii, ci și 75 de pietoni și peste o sută 100 de bicicliști.

Ceea ce este însă mai grav, dacă facem referire tot la perioada 17 – 23 iunie, 40 de șoferi au rămas fără permis de conducere după ce au fost prinși conducând sub influența alcoolului, iar alți 50 fiindcă au călcat pedala de accelerație mult peste limita admisă de lege. În total, valoarea sancțiunilor date s-a ridicat, în perioada menționată, la 450.000 de lei.

Și, dacă aminteam că acțiunea din acest weekend se derulează în toată țara, să mai precizăm că, potrivit datelor Poliției Române, în primele cinci luni ale anului curent, din cauza vitezei s-au înregistrat 470 de accidente rutiere, în urma cărora au murit 118 persoane.

Este drept, numărul celor care au decedat a scăzut cu 32, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, dar, să nu uităm, totuși: sunt peste o sută de morți…