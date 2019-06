V. Stoica

În primăvara acestui an, Primăria Sinaia anunța semnarea a două contracte de finanțare cu o grămadă de bani europeni, unul dintre acestea vizând realizarea unei parcări imense care ar trebui să fie construită chiar în fața gării orașului, pe zona în care în prezent există vestitele trepte șerpuite care duc turistul de pe peronul stației CFR spre centrul orașului.

Pe 25 aprilie, s-a parafat contractul de finanțare pentru proiectul “Park and Ride”, a cărui valoare se ridică la aproape șase milioane de euro. Se spunea atunci că această parcare va avea rolul de a descongestiona traficul și să încurajeze “mobilitatea nepoluantă”. Toate ar fi fost bune și frumoase, dacă această extravagantă parcare cu șapte niveluri nu s-ar fi poziționat în zona în care se află în proiectul respectiv, ci într-o zonă în care să nu afecteze spații verzi, deși însăși ideea construirii acestei parcări este, de fapt, de reducere a poluării, prin folosirea de mijloace nepoluate de transport.

O analiză interesantă a apărut, ieri, sub semnătura jurnaliștilor de la riseproject.ro (care poate fi citită integral aici https://www.riseproject.ro/parcare-mamut-platita-din-bani-publici-si-avizata-de-ministrul-culturii-ridicata-intr-un-sit-istoric/), prin care se arată cum parcarea a cărei capacitate se va ridica la 300 de locuri nu numai că nu are ce să caute între două obiective renumite ale orașului de pe Valea Prahovei (Hotelul Caraiman și Gara Sinaia). Nu numai că nu se încadrează arhitectural (a se vedea schițele alăturate), ci, mai mult decât atât, schimbă complet percepția asupra zonei respective a oricărui turist care vine la Sinaia cu trenul. Și nu sunt puțini aceia care preferă acest mijloc de transport spre Valea Prahovei, de când drumul cu mașina a devenit un calvar!

“În centrul localității cu cea mai mare concentrație de clădiri cu valoare arhitecturală din țară, în inima unei zone protejate, în coasta a două monumente istorice de clasa A, statul român se pregătește să construiască prima structură de fier-beton din ultima sută de ani: o parcare supraetajată.

Statul român își folosește instituțiile și banii pentru a-și viola propriul patrimoniu istoric.

Cu aviz de la Ministerul Culturii și cu bani de la Uniunea Europeană și de la Guvernul României, primarul orașului Sinaia e pe punctul să înceapă construirea unei parcări cu șapte etaje în inima unei zone arhitecturale protejate.

Parcarea va fi amplasată față în față cu două monumente istorice de clasa A: Ansamblul Gării Sinaia și Hotelul Caraiman.

Prin ridicarea acestei construcții, vor fi distruse o vegetație matură, întinsă pe aproximativ 2.000 de mp, precum și scări și alei vechi de peste un secol – parte din planul urbanistic originar al orașului”, afirmă riseproject.ro.

Nu numai Uniunea Europeană alocă fonduri pentru această parcare, ci și Guvernul României, care cofinanțează, alături de Primăria Sinaia, această investiție care va deveni una dintre cele mai urâte clădiri a orașului de munte, a cărei funcționalitate este cel puțin discutabilă.

Câți bani se vor cheltui pentru parcarea – mamut? Potrivit informațiilor publicate pe site-ul Primăriei Sinaia, valoarea totală a proiectului este de 27.097.223, 07 lei, din care valoarea eligibilă a proiectului – 22.871.595,72 lei, iar finanțarea nerambursabilă 22.414.163,80 lei (19.440.856,36 lei reprezintă contribuția din FEDR și 2.973.307,44 lei reprezintă contribuția națională).

Ca la orice proiect cu finanțare europeană, acesta trebuie să conțină, scriptic, și niște rezultate scontate după implementarea sa. Conform documentației publice, obiectivul general al proiectului este “reducerea emisiilor de echivalent CO2 generate de transportul rutier motorizat prin reducerea pătrunderii fluxurilor motorizate pe rețeaua stradala a orașului Sinaia, ca urmare a construirii unei parcări de transfer la transportul public de tip PARK & RIDE”.

Cu ce costuri, atât din punct de vedere financiar, cât și arhitectural?