O nouă propunere legislativă depusă la Camera Deputaţilor prevede modificarea Legii nr.248 din 28 octombrie 2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, potrivit Mediafax. Propunerea vizează creşterea numărului de copii din familii cu venituri reduse care sunt sprijiniţi să meargă zilnic la grădiniţă.Astfel, iniţiativa legislativă prevede schimbarea condiţiilor de eligibilitate, de la un venit maxim de 284 lei pe lună pe membru de familie, cât este în prezent, la toţi copiii înscrişi la grădiniţă din familiile care beneficiază de alocaţie pentru susţinerea familiei, în baza Legii nr. 277/2010. Acest lucru ar creşte pragul de eligibilitate la 530 lei/lună pe membru de familie.

Totodată, este simplificat procesul de garantare, eliminând cererea. Stimulentul s-ar acorda din oficiu copiilor din familii beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei, iar părinţii nu ar mai trebui să depună încă un dosar, conform unui comunicat al Asociaţiei Reality Check. Cuantumul tichetului social pe care îl primesc copii va creşte de la 50 de lei, cât este în prezent, la 100 de lei pe copil pe lună.Iniţiatorul are în vedere şi introducerea responsabilităţii primarilor şi directorilor de grădiniţe de a organiza campanii de informare şi înscriere în program, de două ori pe an, potrivit sursei citate.

„Tichetele sociale pentru grădiniţă, reglementate de Legea 248/2015, se acordă în cadrul unui program de interes naţional inspirat din programul pilot Fiecare Copil în Grădiniţă al Asociaţiei OvidiuRo, implementat în perioada 2010-2015 în 45 de comunităţi defavorizate. Condiţionate strict de frecvenţa copiilor la grădiniţă, tichetele sociale ajută părinţii să acopere unele costuri de bază ale educaţiei preşcolare: gustarea zilnică, rechizite sau o pereche de pantofi. Eficacitatea acestui stimulent, strict condiţionat de prezenţă, este confirmată de frecvenţa copiilor săraci la grădiniţă, care s-a îmbunătăţit semnificativ după apariţia legii. Dacă înainte de lege, rata medie de prezenţă la grădiniţă a copiilor din familii sărace era sub 50%, în al treilea an 74% dintre copii au avut prezenţă regulată”, arată Asociaţia Reality Check. Potrivit acesteia, mulţi părinţii încă nu accesează acest stimulent, din diferite motive.

„În anul şcolar 2016-2017 au fost înscrişi în program 70.000 de copii din cei 110.000 estimaţi ca fiind eligibili. În 2017-2018, cifrele arată că de lege au beneficiat doar 46.500 de copii din 107.000, iar în acest an şcolar în program sunt înscrişi cel mult 45.000 de copii din cei 79.000 estimaţi”, mai transmite Asociaţia. Reprezentanţii asociaţiei transmit că, din 2016, statul român oferă tichete sociale de 50 de lei pe lună pentru a creşte prezenţa copiilor săraci la grădiniţă şi a reduce astfel riscul de abandon şcolar, pe termen lung. Proiectul este iniţiat de deputatul PSD Petre Florin Manole şi este susţinut de mai mulţi deputaţi şi senatori din toate grupurile parlamentare.Propunerea, care nu este în procedură de urgenţă, a fost trimisă Senatului, Camera Deputaţilor fiind forul decizional în acest caz.