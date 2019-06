Retragerea partenerului finanțator – Mădălin Mihailovici – de la Petrolul, anunțată oficial, lasă multe semne de întrebare cu privire la viitorul clubului.

Primul și cel mai important, felul cum se va face, dacă se va face, ieșirea lui Mihailovici din Adunarea Generală, și, desigur, ce obligații financiare sunt scadente și contractate!

Între timp, sensibilitatea legată de acest subiect, al echipei fanion a județului – Petrolul, a crescut, meciul politic ”sărind”, imediat, cu idei, propuneri, soluții, luări de poziții, etc.

Primul care a ”reacționat” a fost primarul Adrian Dobre, cel care a publicat pe o rețea de socializare, următoarele: ”Am convingerea că, pentru o echipă ca Petrolul, vom găsi soluţii şi sprijinul necesar să continuăm acest proiect frumos. Atunci când am purtat negocieri cu reprezentantul gigantului francez furnizor de apă, energie şi termoficare pentru prelungirea contractului de servicii în municipiul reşedinţă al judeţului Prahova, am pus şi condiţia ca Veolia să-şi continue susţinerea faţă de Petrolul. Acest lucru tocmai s-a încălcat acum”, iar edilul spune că va solicita de urgenţă o întâlnire cu Mădălin Mihailovici pentru a discuta despre această problemă.

Edilul-şef al Ploieştiului este optimist cu privire la viitorul echipei: ” Am convingerea că, pentru o echipă ca Petrolul, vom găsi soluţii şi sprijinul necesar să continuăm acest proiect frumos”!

Iar după primarul oraşului Ploieşti și fostul edil, Andrei Volosevici, a luat poziție!

”Constat cu dezamăgire că Petrolul Ploieşti tocmai a rămas fără finanţare. Studiată cu atenţie, cred că legea 350/2005 poate fi utilizată de actualii reprezentanţi ai municipalităţii pentru ca echipa să îşi poată continua activitatea. Voi ce părere aveţi?”, a scris Volosevici, cel în perioada căruia s-a construit actualul stadion ”Ilie Oană”.

Interesant este că, imediat ce Compania Veolia a anunţat că şi-a încheiat parteneriatul cu Petrolul, numele ”partenerului” a apărut ca posibil sponsor al celor de la FC Botoșani, fapt care dă destule ”răspunsuri”, celor care înțeleg fenomenul, cu privire la influențele manageriale din clubul ploieștean.

Iar liniște nu va fi, după câteva zile de acalmie, că doar a fost mini-vacanţă, săptămâna aceasta fiind decisivă pentru viitorul clubului, mai ales că, în câteva zile ar trebui să fie programată reunirea lotului!

Vrem sau nu, ne place sau nu, pentru continuarea activităţii, la nivelul eşalonului secund, pe termen scurt, pare că singura soluţie ţine doar de implicarea factorului politic! Altfel, va fi greu, spre imposibil…