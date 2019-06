Petre Apostol

Vara aceasta va fi una fierbinte pentru echipa naţională masculină de baschet a României, care revine în lupta de calificare la turneul final continental din 2021, în runda a treia. „Vulturii” se vor confrunta, în luna august, cu Slovacia şi Cipru în cadrul FIBA EuroBasket 2021 Pre-Qualifiers.

Iar meciurile de pe teren propriu ale tricolorilor se vor desfăşura la Ploieşti, în Sala Sporturilor „Olimpia”. Echipa naţională revine, astfel, la Ploieşti, unde, în luna februarie, a găzduit meciul cu Macedonia, din faza anterioară a competiţie, tricolorii câştigând cu scorul de 65-53, insuficient, însă, pentru a avansa direct în calificări, după ce pierduseră cu 76-90, în Macedonia.

Astfel, tricolorii evoluează în runda a treia a precalificărilor, iar Naţionala condusă de antrenorul Tudor Costescu va începe pregătirile la Ploieşti, „Vulturii” urmând să intre în cantonament centralizat din 21 iulie. După o săptămână cu antrenamente în Sala Sporturilor „Olimpia” din Ploieşti, în perioada 29 iulie – 1 august, Naţionala se va deplasa în Italia pentru câteva meciuri de verificare. Apoi, din prima zi a lunii august, echipa tricoloră va reveni la Ploieşti până în data de 6 august, după care va începe seria meciurilor oficiale din Grupa F, astfel:

7 august 2019: Cipru – România

10 august 2019: România – Slovacia (Ploieşti, ora 19:00)

17 august 2019: România – Cipru (Ploieşti, ora 19:00)

21 august 2019: Slovacia – România

Echipa clasată pe prima poziţie în grupa F şi învingătoarele grupelor E, G şi H vor avansa în faza calificărilor, meciurile urmând să se desfăşoare în patru „ferestre”: noiembrie 2019, februarie 2020, noiembrie 2020, februarie 2021.

De menţionat că, în lotul naţional, convocat de antrenorul Tudor Costescu pentru meciurile cu Slovacia şi Cipru, se regăseşte şi un jucător ploieştean, anume Bogdan Popa (22 ani), component al prim-divizionarei SCM U Craiova.

Lotul complet al României convocat pentru reunirea din luna iulie, de la Ploieşti, este următorul:

Giordan Watson (PG – CSM CSU Oradea)

Tudor Gheorghe (PG – BCMU FC Argeş Piteşti)

Lucas Tohătan (PG – BC CSU Sibiu)

Radu Vîrnă (PG – Steaua Bucureşti)

Nandor Kuti (SG – U-Banca Transilvania Cluj-Napoca)

Mirel Dragoste (SG – BC CSU Sibiu)

Dragoş Diculescu (SF – SCM Timişoara)

Radu Paliciuc (SF – BCMU FC Argeş Piteşti)

Bogdan Nicolescu (SF – CSM CSU Oradea)

Amedeo Casale (SF – SCMU Craiova)

Rolland Torok (PF – U-Banca Transilvania Cluj-Napoca)

Iulian Orbeanu (PF – BCMU FC Argeş Piteşti)

Bogdan Popa (PF – SCM U Craiova)

Emanuel Căţe (C – UCAM Murcia CB)

Alexandru Olah (C – Kangoeroes Basket Mechelen)

Bogdan Ţîbîrnă (C – CSM CSU Oradea)

Stafful tehnic este format din:

Tudor Costescu (antrenor principal)

Nenad Markovic (antrenor secund)

Liviu Dumitru (antrenor – pregătire fizică)

Adrian Resteman (kinetoterapeut)

Csaba Mott (maseur)

Marius Toma (team manager)

Constantin Ioan (antrenor coordonator FRB)