O maşină second hand din trei (29,4%) cumpărată în primele cinci luni, în România, avea kilometri daţi înapoi, relevă un studiu de specialitate, întocmit de către reprezentanţii unei platforme online, citat de Agerpres.

Potrivit sursei citate, pentru cele 1.212 maşini incluse în studiu, a căror valoare totală se ridica la aproape 17,6 milioane de euro şi care aveau, împreună, peste 192,85 milioane de kilometri reali, în anunţuri cumulat numărul de km era mai mic cu 4,74 milioane.

Datele verificate de către oficialii platformei online arată că 14% dintre maşinile incluse în studiu erau cu peste 200.000 km reali, 51,5% între 150.000 şi 200.000 km reali, 21,8% între 100.000 şi 150.000 km reali şi 11,9% sub 100.000 km reali, notează InspectorAuto.ro.

Ţările de provenienţă ale maşinilor verificate au fost Belgia – cu 30%, Olanda (22,7%), Germania (17,3%), Italia (17,3%) şi Franţa (12,7%).

Studiul InspectorAuto.ro a fost realizat în perioada ianuarie – mai 2019, pe un eşantion de 1.212 anunţuri cu maşini second-hand, care conţineau seria de şasiu a maşinii, românii cu un buget mic pentru a-şi cumpăra un autoturism fiind cei mai vulnerabili în faţa ţepelor cu kilometri măsluiţi sau a daunelor ascunse.

InspectorAuto.ro oferă istoricul de kilometri şi daune al unei maşini rulate pe baza seriei de şasiu şi are o bază de date de peste 6 milioane de înregistrări. În acest fel, cumpărătorul poate şti concret dacă este pe cale să cumpere o maşină cu kilometri daţi înapoi, una care a avut doar avarii minore sau una care a fost daună totală.