Primarul Ploieștiului, Adrian Dobre, a semnat, recent, mai multe contracte de finanțare ce vizează proiecte din domeniul eficientizării energetice pentru mai multe tronsoane de blocuri. Astfel, a fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul “Eficientizare energetică a blocurilor în municipiul Ploieşti– Lot 1”, care include creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe 10 D (Str. Sinăii nr. 1) şi 12 C (Bd. Republicii nr. 104). Valoarea lucrărilor este de 2.598.246,04 lei, din care 1.003.281,08 lei reprezintă contribuție de la bugetul local. De asemenea, edilul a semnat şi un al doilea contract de finanţare, obiectivul general al proiectului constând în reducerea emisiilor de carbon prin eficientizarea energetică a șase clădiri rezidențiale, respectiv: blocurile 8 C1, 8 C2, 17 C, 10 C1C2, 10 F, 8 B. Potrivit Primăriei Ploieşti, ambele proiecte se vor derula în termen de 18 luni de la semnarea contractului de finanțare, iar lucrările executate vor consta în reabilitarea termică, implementarea unui iluminat eficient energetic, care se va realiza inclusiv prin aplicarea soluțiilor de utilizare a energiei regenerabile, respectiv prin panouri fotovoltaice. Cel de-al doilea proiect presupune realizarea sistemului de termoizolare a fațadelor; a tâmplăriei termorezistente pentru goluri în fațadă; a sistemului constructiv pentru termoizolarea terasei; a celui constructiv pentru termoizolarea soclului; a sistemului constructiv pentru termoizolarea plăcii peste subsol şi peste parter; a lucrărilor de eficientizare a consumului de energie electrică pentru iluminat; a paratrăsnetului; a liftului; a izolării conductelor de apă caldă și încălzire din subsol; a înlocuirii robinetelor și conductelor de încălzire; a sistemului de producție energie electrică din surse regenerabile etc. Valoarea lucrărilor este de 9.421.358,16 lei, din care contribuția proprie a municipalităţii este de 3.658.995,17 lei. De asemenea, şi proiectul “Eficientizare energetică blocuri în municipiul Ploieşti – Lot 3” va beneficia de finanțare din fonduri europene și din bugetul local. Contractul semnat prevede creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 11 B1B2 (Piața Mihai Viteazul, nr.4), precum și a blocului de locuințe 11 D (Str. Constantin Brezeanu, nr.1A). Şi în acest caz, lucrările de execuție se vor derula în termen de 18 luni de la semnarea contractului de finanțare și vor consta în realizarea aceloraşi lucrări menţionate anterior la lotul doi de imobile. În acest caz, valoarea lucrărilor este de 3,897,037.02 lei, din care 1,495,307.50 lei reprezintă fonduri de la bugetul local. Ce de-al patrulea proiect, în acelaşi domeniu, a fost semnat pentru următoarele imobile: Bl 23B – strada Constantin Brezeanu, nr. 1A; Bl. 26F – Bulevardul Republicii nr. 169-173; Bl. 34A1– strada Gh. Doja nr 35 şi Bl. 28E – strada Colinii, nr 2. Valoarea acestui proiect este de 4.743.469,01 lei, din care 1.697.445,66 lei va reprezenta contribuția de la bugetul local.

Nu în ultimul rând, primarul Ploieștiului a semnat şi proiectul “Eficientizare energetică – Grădiniţa cu program prelungit Sfântul Mucenic Mina”.