Cântăreața americană Madonna a lansat un nou videoclip, „God Control”, cu imagini violente explicite, prin care militează pentru controlul armelor de foc în SUA, însă demersul ei a fost criticat de unele voci din cauza scenelor șocante care fac trimitere la masacrul dintr-un club american, care a dus la moartea a 49 de persoane, potrivit Hotnews. Videoclipul începe cu imaginea unui bărbat care deschide focul într-un club, amintind de masacrul comis în clubul gay Pulse din orașul american Orlando, în iunie 2016, când 49 de persoane au murit și 53 au fost rănite. Producția muzicală se încheie cu textul „În fiecare an, peste 36.000 de americani sunt uciși cu arme de foc și aproximativ alți 100.000 sunt răniți. Nimeni nu este în siguranță. Controlul armelor de foc. Acum”. ”Te face să te simți prost? Foarte bine, pentru că așa poate vei lua atitudine și vei face ceva” este mesajul Madonnei. De asemenea, artista citează o declarație a activistei Angela Davis: „Nu mai accept lucrurile pe care nu le pot schimba. Schimb lucrurile pe care nu le accept”.Scenele filmate în club sunt violente și sângeroase, motiv pentru care au stârnit o serie de critici.Până la un alt atac armat comis în octombrie 2017, la un festival muzical din Las Vegas, în urma căruia au murit 58 de persoane, masacrul din clubul Pulse a fost considerat cel mai mare din istoria modernă a SUA. Autorul atacului, Omar Mateen, împuşcat mortal de forţele de ordine, s-a descris drept un „soldat islamic”.

„Vreau să atrag atenția, prin platforma mea, ca artist, asupra unei probleme din America ce a scăpat de sub control și distruge vieți inocente. Criza poate lua sfârșit dacă se modifică legile care nu ne protejează”, și-a explicat demersul Madonna, potrivit Guardian.Videoclipul „God Control” este regizat de Jonas Åkerlund, care a colaborat de mai multe ori cu Madonna, începând cu „Ray of Light” (1998). A mai lucrat, de asemenea, cu Lady Gaga, Beyoncé și David Guetta.Considerată una dintre cele mai bune artiste pop ale tuturor timpurilor, numită şi „Queen of Pop (regina muzicii pop)”, Madonna, în vârstă de 60 de ani, este şi cea mai bine vândută cântăreaţă din secolul XX, potrivit Recording Industry Association of America, cu peste 300 de milioane de albume vândute în întreaga lume. În martie 2008, ea a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame. Cel de-al 14-lea album de studio al Madonnei va fi lansat spre sfârșitul acestui an și va fi promovat printr-un turneu, primul, după trei ani de pauză.