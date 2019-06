* Memorandumul de înţelegere cu producătorul italian Beretta Holding se semnează astăzi

Nicoleta Dumitrescu

Declarația ministrului Economiei, de la începutul acestui an, că industria de apărare românească va fabrica o nouă armă de asalt, de ultimă generaţie, în Prahova, în colaborare cu compania italiană

Beretta, începerea producţiei fiind preconizată în toamnă, devine certitudine. Astăzi, potrivit unui comunicat de presă oficial, la București, la sediul Ministerului Economiei, va avea loc ceremonia de semnare a memorandumului de înțelegere între Beretta Holding și Uzina Mecanică Plopeni SA, filială a Companiei Naționale Romarm SA. În prezența ministrului Economiei, Niculae Bădălău, și a altor oficiali guvernamentali români, memorandumul va fi semnat de președintele holdingului Beretta – Franco Gussalli Beretta, și directorul general al UM Plopeni – Tiberiu Alexandru Pîrvu. Uzina din Prahova a fost aleasă de partenerul italian, iar pentru început unele dintre componente se vor fabrica pe plan local. În luna martie a.c., ministrul Economiei anunța că se dorește ca statul român și compania italiană Beretta să creeze o nouă societate, în care țara noastră să dețină cel mai mare procent. Fabrica va avea sediul la UM Plopeni, aici urmând să fie realizate arme la standarde NATO, care vor fi valorificate atât pentru piaţa internă, cât şi la export. Anunţul ministrului a venit în contextul în care, în 2019, industria de apărare beneficiază de zece ori bugetul de execuţie de anul trecut.

Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Economiei, astăzi, la ora 11.00, la București, la sediul instituției, va avea loc ceremonia de semnare a memorandumului de înțelegere între Beretta Holding și Uzina Mecanică Plopeni SA, filială a CN Romarm SA. Documentul va fi semnat de către președintele holdingului italian și directorul general al UMP Plopeni, în prezența ministrului Niculae Bădălău, la eveniment fiind invitați și ministrul Apărării Naționale, cel al Afacerilor Interne, precum și ambasadorul Italiei la București. După eveniment a fost anunțată și o tragere demonstrativă la Poligonul SPP din Popești Leordeni, Fortul 11, în prezența oficialilor români și italieni.

Înțelegerea dintre cele două părți a fost făcută publică de către ministrul Economiei, Niculae Bădălău, încă din prima lună a acestui an. Mai exact, ministrul a declarat în luna ianuarie că industria de apărare românească va fabrica o nouă armă de asalt, de ultimă generaţie, la standarde NATO, în colaborare cu compania Beretta. Potrivit acestuia, uzina de la Plopeni a fost aleasă chiar de către partenerul italian, începerea producţiei fiind preconizată în toamnă. Două luni mai târziu, în martie, ministrul a declarat, într-o intervenție televizată, că negocierile cu compania italiană sunt foarte avansate, intenția fiind ca statul român să se asocieze cu producătorul italian de armament Beretta în vederea realizării a două noi tipuri de arme, fabrica urmând să fie la UM Plopeni.

“Noi am discutat cu dânşii (n. n.- cei de la compania italiană) şi am făcut un contract. Vom face o asociere. Fabrica se va face la Plopeni, unde partea română va avea 80%”, a declarat în luna martie ministrul Niculae Bădălău. Acesta a mai precizat atunci că la Plopeni se vor produce două tipuri de arme de asalt, inclusiv modelul ARX 160, şi o armă mai mică, pentru trupele speciale, care vor fi valorificate atât pentru piaţa internă, cât şi la export. “Avem contract cu Beretta. Noi trebuie să trecem la un calibru NATO. Aceste arme (Beretta – n. r.) le-a avut Armata Română în testare la trupele speciale din Târgu Mureş, unde s-a făcut un raport şi au spus că tipul acesta de armă este tipul cu care Armata Română şi-ar dori să se doteze. Am discutat cu dânşii şi vom face o asociere. Fabrica se va face la Plopeni. Vom produce arma ARX 160 şi o armă mai mică pentru trupele speciale, în a doua parte”, a mai spus atunci ministrul. Întrebat la ce vor folosi aceste arme, Niculae Bădălău a răspuns că vor merge pe piaţa externă şi la principalul beneficiar – Armata Română. Subliniind faptul că în 2019 industria de apărare beneficiază de zece ori bugetul de execuţie de anul trecut, Niculae Bădălău a mai adăugat că obiectivul său, ca ministru, vizează repornirea industriei naţionale de apărare, în condiţiile în care, la nivelul Uniunii Europene, 70% din producţia de armament este utilizată în ţările producătoare, în timp ce în România armata beneficiază de mai puţin de 10% arme autohtone.

Reamintim faptul că posibilitatea fabricării de armament de ultimă generaţie în unităţile de profil din judeţul Prahova a fost anunţată, iniţial, în vara anului 2017, când la conducerea Ministerului Economiei se afla Mihai Fifor. Mai exact, pe data de 17 august 2017, Mihai Fifor, împreună cu conducerea Consiliului Judeţean Prahova şi a Instituţiei Prefectului, a efectuat o vizită de lucru la două unități ale industriei de apărare din județul Prahova, respectiv Electromecanica Ploieşti și Uzina Mecanică Plopeni. Cu această ocazie, Mihai Fifor i-a îndemnat pe reprezentanții celor două fabrici să analizeze cu mare atenție evoluția pieței de profil și să continue procesul de retehnologizare, astfel încât să poată să răspundă cerințelor partenerilor atât din țară, cât și din străinătate.

La Plopeni, activitatea productivă a început în urmă cu peste 70 de ani

De menționat că UM Plopeni are o lungă tradiţie, inclusiv în fabricarea de produse militare. Astfel, potrivit datelor facute publice chiar de către unitate, în anul 1937, în urma semnării contractului dintre statul român și societatea RIMMA, au luat ființă uzinele Mărgineanca, astăzi S.C. Uzina Mecanică Plopeni S.A., iar printr-un decret regal, din februarie1940, sub denumirea de Administrația Publică Autonomă a Uzinelor Mărgineanca, aparținând de Ministerul Înzestrării Armatei, uzina a început producția de muniție în anul 1941. La data de 24 iulie 1947, uzina se transformă în societate anonimă în cadrul Departamentului Întreprinderilor Metalurgice ale Statului. Perioada 1960-1970 este caracterizată prin creșteri cantitative și calitative esențiale ale producției industriale realizate, în condiţiile în care se introduc în profilul de fabricație noi produse cerute atât în țară, cât și peste hotare. Între anii 1970 -1980 s-au făcut noi investiții şi au fost fabricate produse atât pentru industria de apărare, cât și pentru producția civilă, iar după 1980, datorită investiţiilor, s-a permis dezvoltarea unui puternic și complex profil de producție de tehnică militară, completat cu un variat profil de produse civile. Până în anul 1990, uzina a funcționat sub denumirea de Întreprinderea Mecanică Plopeni, dar, începând cu anul 1992, aceasta parcurge o etapă de recesiune, mai ales din cauza scăderii continue a comenzilor și contractelor. În anul 2000, după o serie de reoganizări şi redenumiri, Uzina Mecanică Plopeni primeşte personalitate juridică şi devine filială a Companiei Naţionale ROMARM. În ceea ce priveşte produsele militare, de la începerea activităţii productive – în anul 1941, şi până în prezent, uzina a fabricat o gamă diversificată de muniţie de artilerie, destinată satisfacerii cerinţelor forţelor Sistemului Naţional de Aparare şi ale beneficiarilor externi.