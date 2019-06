Primul eșalon județean s-a încheiat ieri, ultima rundă din Liga A aducând rezultate scontate – ca de vacanță: goluri multe, o neprezentare, într-o întrecere fără miză pe final!

CS Blejoi va reprezenta județul nostru în barajul de promovare, la fel ca și acum un an, în timp ce CS Ceptura și AS Strejnic au retrogradat, cu mențiunea că, dacă Blejoiul va promova, atunci echipa din Strejnic scapă la rândul ei de revenirea în Superligă.

Vis-à-vis de acest capitol al competitivității fotbalistice, clar, Asociația Județeană de Fotbal Prahova trebuie să gândească altceva, primul eșalon decăzând, efectiv, calitativ, foarte mult! Mai mulți juniori în teren, obligatoriu, meciuri de baraj cu echipele fruntașe din Superligă – pot fi idei care să ducă la progres, dacă se dorește dinamizarea competiției!

Un prim pas poate fi și demersul pe care AJF îl va iniția în această săptămână, anume că rezultatele nu vor fi omologate până când echipele care au datorii (taxe, baremuri neachitate, amenzi neplătite etc.) nu vor plăti aceste debite!

Fără Ghinea în primul meci de baraj!

CS Blejoi s-a impus și în reeditarea finalei de Cupă, la Plopeni, de această dată, scor 1-0, într-un meci în care marea problemă a reprezentat-o nu scorul, ci cartonașul roșu primit de Ghinea, care nu va putea fi folosit la jocul de la finele săptămânii, din baraj! Unicul gol al partidei de ieri a fost marcat de Ionuț Chiși (min. 55), iar faptul că liderul primului eșalon județean a bifat un nou succes arată că grupul are forță.

Petrolul 95 nu a avut jucători nici de această dată

După ce în etapa precedentă, la Bănești, Petrolul 95 părăsea terenul, după ce a ”forțat” rămânerea în doar 6 jucători, de această dată, formația mai sus amintită nu s-a mai prezentat deloc la meciul de final al sezonului, deși era echipă gazdă! Din cauza plecării multor jucători la turneele de mini-fotbal găzduite pe Litoral, Petrolul 95 a renunțat la partida cu CSO Vălenii de Munte, impresia fiind că multe dintre echipele ”de județ” au fost … încurcate, la propriu, de competiție, în ultima perioadă!

Rezultatele ultimei etape:

AFC Brebu – AFC Bănești Urleta 0-0

Tricolorul Breaza – Avântul Măneciu 7-2

Tinerețea Izvoarele – AS Strejnic 3-0

CSO Plopeni – CS Blejoi 0-1

Petrolul 95 – CSO Vălenii de Munte – nedisputat (echipa gazdă a anunțat că nu se prezintă la joc, meci care va fi omologat cu scorul de 0-3)

Unirea Urlați – CS Cornu 4-1

CS Mănești Coada Izvorului – Petrolistul Boldești

1-4

CS Ceptura – CS Păulești 0-3 (*)

# Echipa M V E I GM GP P

1 CS Blejoi 30 25 3 2 95 17 78p

2 AFC Băneşti-Urleta 30 19 7 4 92 31 64p

3 Petrolistul Boldeşti 30 18 7 5 74 31 61p

4 CS Cornu 30 19 4 7 71 41 61p

5 CSO Plopeni 30 18 5 7 85 24 59p

6 CSO Tricolorul Breaza 30 15 3 12 58 51 48p

7 AFC Brebu 30 13 8 9 57 47 47p

8 CSO Teleajenul Văleni 29 13 5 11 41 37 44p

9 CS Măneşti 2013 C. Izv. 30 12 6 12 63 70 42p

10 CS Păuleşti 30 12 3 15 56 50 39p

11 Avântul Măneciu 30 11 2 17 45 62 35p

12 Petrolul 95 Ploieşti 29 9 2 18 40 73 29p

13 Tinereţea Izvoarele 30 8 5 17 41 90 29p

14 Unirea Urlaţi 30 7 6 17 39 54 27p

15 AS Strejnic 30 5 4 21 26 78 19p

16 CS Ceptura 30 0 0 30 15 142 0p

*Echipa CS Ceptura s-a retras din campionat la începutul returului și a pierdut toate jocurile cu 3-0.

Mihai Bravu, la baraj pentru Blejoi

Pentru câștigătoarea Ligii A Prahova, CS Blejoi, cele mai mari emoții încep de abia de acum încolo, la sfârșitul acestei săptămâni, deja, campioana județului nostru având programat primul joc de baraj, împotriva primei clasate din Liga a IV-a giurgiuveană.

Este vorba despre echipa AS Mihai Bravu, care a învins în finala întrecerii județene, din Giurgiu, pe Argeșul Mihăilești, scor 4-2, la penaltiuri, după 0-0 în timp regulamentar și la capătul a 120 de minute de joc. Partida decisivă a viitoarei adversare a fost urmărită și de antrenorul Răzvan Vlad, alături de alți membri ai staffului echipei din Blejoi, în ciuda unor jucători cu „CV” de eșalon superior din lotul echipei giurgiuvene (Jecu, Jelescu, M. Gheorghe, dar și a unui jucător turc – Emre Karabulut, fiul patronului echipei, proprietar al unei brutării), fiind clar că echipa noastră pleacă cu prima șansă.