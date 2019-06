Petre Apostol

Primăria Comarnic, în colaborare cu Federația Română de Orientare, organizează, astăzi şi mâine, ediţia a III-a a Cupei Orașului Comarnic la Orientare, concurs desfășurat în zona plaiului Gurguiata, în paralel cu încă două competiţii importante: „Carparthian O-Trophy”, concurs internațional cu două etape de ranking mondial, și Campionatul Național de Orientare pe echipe.

Cupa Orașului Comarnic se acordă pentru 4 categorii de sportivi începători: feminin sub 15 ani, masculin sub 15 ani, feminin sub 19 ani, masculin sub 19 ani, pe baza clasamentului cumulat pe 2 etape.

De asemenea, sportivi din mai multe țări sunt așteptați de plaiurile comărnicene pentru a participa la cele două etape de ranking mondial, pe lângă Campionatul Național pe echipe, la care vor lua startul concurenţi cu vârste cuprinse între 12 și 75 de ani.

Zona de concurs cuprinde versanții Vârfului Gurguiata, întinzându-se spre vest și spre sud până la Valea Tălii, astăzi întrecerile urmând să înceapă de la ora 10:30, iar mâine – de la ora 10:00.

Alături de Federația Română de Orientare şi de Primăria Comarnic, de organizarea evenimentului s-au mai ocupat cluburile sportive C.S. Metropolitan București și O.K. Silva Câmpina.

De menţionat că, având în vedere faptul că ziua de astăzi este una de sărbătoare pentru copiii din întreaga lume, cei mici sunt așteptați la eveniment cu voie bună și cu un spectacol artistic, pregătit de asociațiile culturale din Comarnic.