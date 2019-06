N.Dumitrescu

Deşi, statistic, rata şomajului în Prahova – de 2,4% – este sub nivelul înregistrat la nivel naţional- 3,8% – situaţia fiind valabilă inclusiv la sfârşitul lunii martie a.c., în continuare în judeţ este criză acută de forţă de muncă, atât în cazul celor cu studii superioare, cât şi al muncitorilor necalificaţi. Practic, şi anul acesta se repetă situaţia înregistrată în 2018, aceea în care deşi lunar sunt scoase la concurs peste 2.500 de locuri de muncă, aproape jumătate dintre ele rămân neocupate. Inclusiv acum câteva zile, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Prahova a anunţat că, la nivel de judeţ, sunt peste 2.600 de posturi vacante, dar angajatorii care le-au scos la concurs se tem că nici de data aceasta nu se vor găsi persoane interesate ca să le ocupe. Iar patronii care resimt cel mai acut lipsa forţei de muncă sunt cei din domeniul construcţiilor, din confecţii, inclusiv din turism. În acest context, deşi ar fi preferat ca să-şi mărească ori să-şi completeze echipele cu forţă de muncă locală, mulţi angajatori prahoveni au fost nevoiţi să apeleze la muncitori din străinătate, în mod special din ţările asiatice. Gândită iniţial de către patronii din judeţ ca o soluţie de avarie, având în vedere că în anul 2017 au fost acordate doar 60 de avize de muncă, din 2018 a devenit o soluţie cu adevărat salvatoare, având în vedere faptul că pentru ocuparea unui total de 450 de locuri, zeci de agenţi economici au solicitat, de la începutul acestui an, aprobările necesare pentru a aduce în Prahova muncitori străini, cei mai mulţi provenind din Vietnam şi Nepal.

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Prahova a anunţat, acum câteva zile, că, potrivit datelor furnizate de agenţii economici privind locurile de muncă vacante, în evidenţele instituţiei menţionate sunt disponibile 2.676 locuri de muncă. Dintre acestea, 102 locuri sunt destinate persoanelor cu studii superioare, respectiv pentru ingineri cu diferite specializări, programator, manager, economist etc., cele mai multe – peste 1.500 – fiind adresate celor care au studii liceale, postliceale, profesionale, existând, de asemenea, şi posturi libere pentru cei care au studii primare/gimnaziale, inclusiv şi pentru persoanele fără studii. Concret, potrivit AJOFM Prahova, cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru: agent de securitate, lucrător comercial, muncitor necalificat la asamblarea şi montarea pieselor, muncitor necalificat în industria confecţiilor, muncitor necalificat la demolarea clădirilor şi la căptuşeli zidărie, manipulant mărfuri, confecţioner-asamblor articole din textile, vânzător. E de văzut însă şi câte dintre locurile de muncă menţionate se vor ocupa, având în vedere faptul că, în continuare, în Prahova este valabilă situaţia înregistrată anul trecut, cea în care deşi lunar sunt scoase la concurs aproape 3000 de locuri, 1000 dintre acestea rămân vacante. Deşi reprezintă o realitate, situaţia este paradoxală, în condiţiile în care în Prahova se menţine criza acută de muncitori, în mod special a celor necalificaţi. Cum însă trebuia găsită o rezolvare, soluţia a fost să se apeleze la forţă de muncă de peste mări şi ţări, variantă la care au început să apeleze tot mai mulţi angajatori din judeţ. Astfel, dacă în 2017 – potrivit unor informaţii ale Serviciului pentru Imigrări Prahova – instituţia menţionată a eliberat 60 de avize de muncă/detaşare, până în luna august 2018 numărul documentelor emise s-a triplat, cei mai mulţi provenind din Nepal şi Vietnam, dar şi din Serbia, Turcia şi Sri Lanka.

Angajarea străinilor pe teritoriul României se face în baza şi în limitele avizului de angajare pentru încadrarea în muncă pe teritoriul României, emis de către Inspectoratul General pentru Imigrări şi se pare că inclusiv anul acesta reprezintă o soluţie mai mult decât salvatoare pentru patronii care nu reuşesc să găsească angajaţi de pe piaţa locală. Confirmarea acestei situaţii a venit de la Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Prahova, de la care am aflat că, după ce au încercat să găsească muncitori români, în mod special din judeţ, 38 de angajatori prahoveni au făcut demersurile necesare pentru a ocupa locurile vacante cu muncitori străini, în mod special din ţările asiatice. Demersurile au fost demarate de la începutul acestui an şi este vorba, în total, de ocuparea a 450 de locuri de muncă, în domenii precum agricultură, construcţii, confecţii. Se pare însă că probleme cu ocuparea locurilor vacante sunt şi în domeniul turismului, hotelierii sau cei care administrează pensiuni sau case de vacanţă cu greu găsind bucătari sau ajutor de bucătari, astfel că, inclusiv pe Valea Prahovei, pentru posturile vacante, refuzate de români, au fost aduşi angajaţi care provin din Nepal sau din alte ţări străine.