N.D.

În fiecare an, în perioada în care se coc cireşele, comuna Păuleşti se pregăteşte de sărbătoare. Este vorba despre “Festivalul cireşelor”, manifestare tradiţională pentru toţi locuitorii acestei comune, cunoscută inclusiv la nivelul întregului judeţ, având în vedere faptul că sunt celebrate fructele – vedetă din Păuleşti: cireşele. Astfel, pe modelul ediţiilor precedente, conducerea Primăriei Păuleşti a ţinut să organizeze şi în acest an “Festivalul cireşelor”, manifestările fiind programate să se desfăşoare pe perioada a două zile, respectiv 8-9 iunie. Fiind vorba despre o sărbătoare a tuturor locuitorilor, în fapt de petrecere a timpului liber într-un mod aparte, conducerea administraţiei locale a gândit ca programul acestei noi ediţii să fie pe placul tuturor, indiferent de vârstă şi de preferinţe. Iar ca totul să iasă pe măsura aşteptărilor publicului, a fost selectată şi o firmă de profil care să se ocupe de serviciile necesare desfăşurării acţiunilor care vor fi organizate în cele două zile de festival. Potrivit programului anunţat, pe scena care va fi special amenajată pentru ediţia festivalului din acest an – în parcul din satul Păuleşti, de pe Calea Unirii – vor urca şi artişti consacraţi, printre care se regăsesc Horia Brenciu, care va fi însoţit de HB Orchestra, Fuego, trupele Zuralia, Generic şi Alessia. De asemenea, pentru că nu a fost ediţie a acestei manifestări fără acorduri de muzică populară, la care publicul să se prindă inclusiv în horă, printre artiştii care vor veni la Păuleşti se regăsesc Ionică Moroşanu, Petrică Mâţu Stoian, Olguţa Berbec, Ionuţ Langa, Ana-Maria Pătrăşcioiu, Mihaela Cristina Coman.

Pe lângă muzică şi voie bună, organizatorii “Festivalului cireşelor” speră, având în vedere că evenimentele vor avea loc în aer liber, ca ploaia să ocolească, la acest sfârşit de săptămână, comuna Păuleşti, iar vremea să fie frumoasă.