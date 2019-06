Cercetătorii americani au estimat o limită fiziologică absolută pentru o rezistență umană după au studiat performanțele unor atleți, inclusiv ale concurenților de la cea mai grea cursă de pe planetă, respectiv cursa de 5.000 de kilometri din Statele Unite care ține cinci luni, relatează AFP, preluată de Hotnews.

Calculele sunt un pic tehnice, dar studiul, publicat recent de către revista Științe Avansate, pune degetul pe una dintre calitățile unice ale oamenilor printre primate: extraordinara lor anduranță, cel mai probabil o moștenire de la vânătorii și culegătorii de acum două mii de ani. Nicio maimuță nu poate rivaliza cu omul pe o perioadă lungă de timp.

Limita anduranței este măsurată în funcție de metabolismul bazal, care este cantitatea minimă de energie (în calorii) necesară organismului pentru funcționare în fiecare minut.

Limita este de aproximativ 2,5 ori acest metabolism bazal, a concluzionat echipa de cercetători, condusă de Herman Pontzer, de la Universitatea Duke.

În performanțe sportive ”scurte” – în curse care durează de la câteva ore până la câteva săptămâni, cum ar fi triatlonul, un maraton sau Turul Franței – sportivii își pot crește metabolismul de cinci până la 10 ori metabolismul bazal.

Dar după un timp, performanța va scădea în mod inevitabil la o limită de trei, explică cercetătorii. Este imposibil pentru oameni să mențină un regim superior mai mult de trei săptămâni.

Pentru a ajunge la această cifră, cercetătorii au urmărit cinci concurenți de la Race Across the USA din ianuarie până în iunie 2015: 4.957 de kilometri între Los Angeles și Washington, echivalentul unui maraton pe zi, șase zile pe săptămână pentru 20 de zile.

”Chiar și acești atleți ajung să consume mai multe calorii decât pot pune la loc”, a spus Pontzer. ”Toți acești oameni pierd kilograme, ard mai mult ”carburant” decât pot pune la loc”, a mai spus el. ”Care este punctul la care putem absorbi la fel de multe calorii pe cât pierdem în fiecare zi? Este de 2,5 ori metabolismul bazal. Aproximativ 4.000 de calorii”, a spus cercetătorul.

Concurenții de la Race Across the USA au consumat opt litri de apă pe zi în prima săptămână și 6.000 de calorii pe zi.

Dar aceștia au continuat să slăbească până la sfârșit, fără să își găsească echilibrul.

”Nu poți absorbi mai mult de 4.000 de calorii pe zi”, a spus Pontzer.

”Poți mânca mai mult de atât, dar vei pierde mai multe kilograme în fiecare zi, așa că nu va dura la nesfârșit”, a spus acesta.

În concluzie, Pontzer a spus că diferența dintre oameni și animale e că ”alte animale sunt prea inteligente pentru a face lucruri atât de nebunești cum fac oamenii”.