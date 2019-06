Giorgiana Radu, AMPress

Miercuri, la Casa Corpului Didactic din Ploiești, într-un cadru sărbătoresc, înnobilat de o inspirată scenografie florală, a avut loc lansarea volumului „Cuvinte din mașina de scris a inimii”, semnat de Luiza Rădulescu Pintilie, apărut la Editura Prahova.

Jurnalista, redactor coordonator al Ziarului Prahova, recidivează, cartea fiind a doua dintr-o serie de scrieri pe care autoarea o anunță.

„În peisajul ziaristicii de azi, Luiza Rădulescu Pintilie aduce o notă specială, scrie întotdeauna îngrijit, cu sensibilitate. În scrierile sale, Luiza trece fiecare cuvânt prin filtrul trăirilor personale, de unde și reiese titlul cărții. Face o analiză atentă, ceea ce înseamnă foarte multă muncă. O rog să rămână așa și o îndemn să fie insistentă în această zona a creației”, a spus directorul Editurii Prahova, ziaristul Dumitru Cârstea (în foto – dreapta).

Despre cartea Luizei Rădulescu Pintilie a vorbit poetul și publicistul Lucian Avramescu, director al AMPress (în foto – centru). „Am venit la Ploiești din dragoste pentru un confrate care trăiește azi, împreună cu noi, sărbătoarea așezării în bibliotecă a unei cărți care merită să fie găsită acolo. Mă bucur să descopăr în volum pagini dedicate Muzeului Pietrei din Sângeru și mă bucur să pot saluta talentul scriitoricesc al ziaristei. De altfel, vă mărturisesc că, fiind, de la 25 de ani, membru al Uniunii Scriitorilor din România, m-am simțit întotdeauna mai solidar și mai apropiat muncitorului de la gazetă, argatului opiniei publice, cum ne numea Arghezi. Luiza adună în cartea sa nu doar momentul trecător, iar când îl găsește demn de consemnat, îi împrumută candoare, eternitate”, a concluzionat poetul, care și-a îndemnat confrații să se considere nu ziariștii efemeri ai perisabilului, ci scriitori care dau eternitate clipei.

Evenimentul din municipiul unor titani ai literaturii, I.L. Caragiale și Nichita Stănescu, veghind de o parte și de alta portretul geniului tutelar al literaturii române, Mihai Eminescu, a fost îmbogățit inspirat de muzică fado (soprana Maria Mădălina Constantin – Filarmonica „George Enescu” Bucureşti, Alin Horia Mânzat- Opera Naţională Bucureşti), acorduri de chitară clasică (David Tricu, elev în clasa a IV-a la Colegiul de Artă „Carmen Sylva” Ploieşti – olimpic, Iulian Anghel – profesor de chitară clasică la Colegiul de Artă „Carmen Sylva” Ploieşti), discursuri emoționante venite de la colegi din presă, alte personaje care au interacționat frumos cu evoluția ziaristică a autoarei și, nu în cele din urmă, membri ai sudatei familii a ziaristei, cel mai expresiv discurs fiind al nepoatei sale de nouă luni, care a ținut să marcheze cu fermitate un punct de vedere și a refuzat întreruperea.

Cu discreție și căldură, manifestarea a fost condusă de Cristina Petre, inspector şcolar pentru activitatea extraşcolară şi educaţie permanentă.

De altfel, în prezidiu s-a aflat și Nicolae Angelescu, inspectorul general al Inspectoratului Școlar Prahova, care a vorbit la rându-i despre profesia de ziarist, remarcând cu tristețe că 90 la sută din relatările ziariștilor despre școală sunt negative, excepție făcând autoarea cărții. „Ne leagă de doamna Luiza dragostea de frumos, de limba română. Întotdeauna am apreciat modul în care scrie despre învățământul din Prahova”.

Cuvinte de prețuire și recunoștință i-au fost adresate autoarei și din sală. Martha Maria Mocanu, director general al firmei BES România, sponsor al cărții, a felicitat-o pentru îmbinarea armonioasă dintre știința scrisului cu frumusețea scrisului.

La rândul său, Ileana Militaru, directorul Școlii de Flori din Lipănești, ahitectul floral al operei din sala în care s-a desfășurat lansarea de carte, a împărtășit publicului povestea care a stat la baza creației sale: „Prin ceea ce vedeți am vrut să creionez emoția pe care Luiza o are și pe care ne-o transmite și nouă”. Un inspirat tavan alegoric cu flori ”având rădăcinile în cer”, o carte cu file florale de anotimp, o mașină de scris veche, amintind ”arheologia” meseriei de lucrător la gazetă, au alcătuit un decor inspirat.

Recunoscătoare pentru tot, pentru clipa de față care a adunat prieteni și cititori, Luiza Rădulescu Pintilie a vorbit, stăpânindu-și cu greu lacrimile când și-a evocat mama, ”care poate mă citește de acolo de sus”, despre nașterea acestei cărți.

„În fiecare cuvânt, în fiecare rând, în fiecare pagină e aşezat tot ceea ce am primit, personal şi ca jurnalist, de la absolut fiecare om pe care am fost privilegiată să-l întâlnesc, de la fiecare loc pe care l-am văzut, de la fiecare gest şi trăire cărora le-am fost părtaşă sau doar martoră, de la fiecare înţelegere pe care mi-a dăruit-o viaţa şi de la fiecare exemplu, motivaţie, îndemn, inspiraţie pe care mi le-aţi oferit, cu atâta generozitate, cu toţii”.