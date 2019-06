Chedra Tax, ADER și Petrolul 95 – toate din Ploiești – au participat în weekendul trecut, la Constanța, în Campionatul Regional Sud-Est, la minifotbal, miza competiției fiind calificarea la Turneul Final!

Au fost, în total, 20 de echipe care și-au disputat calificarea la EMF EuroCup 2019 – formația Luxury București fiind cea care a reușit această performanță, după ce a devenit campioana regională Sud-Est, tot în urma acestui turneu, primele 5 clasate asigurându-și prezența la turneul final al campionatului național de la Oradea (5-7 iulie).

Dintre cele trei echipe din județul nostru, doar campioana Chedra Tax a fost aproape de o performanță – calificarea la turneul de la Oradea, celelalte două echipe, Petrolul 95 și ADER, ieșind din faza grupelor pe ultimele locuri, fără punct obținut, după ani buni în care minifotbalul prahovean a fost în prim plan, acum, fiind evident că și acesta se află în declin, la fel ca și întreg fotbalul județean prahovean!

Luxury București – campioană regională Sud-Est – s-a calificat la EMF EuroCup 2019, iar Old Boys București, Luxury București, Danco Pro București, Tazmannchaft București și Young Boys Târgoviște sunt cele cinci formații calificate la turneul final de la Oradea (5-7 iulie).

Din păcate, Chedra Tax a pierdut ”finala pentru Oradea”, cu 3-2 în fața dâmbovițenilor de la Young Boys, clasându-se pe locul 6 în ierarhia generală a turneului de la malul mării. Sub comanda lui Aurel Chelba, pentru Chedra Tax au evoluat următorii jucători: Robert Mălescu, Valentin Ion, Gabriel Ionescu, Vladimir Butufei, Andrei Ciobanu, Cristian Vasile, Georgian Condrea, Cristian Mihăiță, Dragoș Chelba, Florin Pripu, Ciprian Neacșu, Iulian Trandafir.

Rezultatele echipelor prahovene:

Young Boys Târgoviște – PETROLUL 95 PLOIEȘTI 3-1

CHEDRA TAX PLOIEȘTI – Old Boys București 2-4

Mustang Forte Târgoviște – ADER PLOIEȘTI 3-1

PETROLUL 95 – Danco Pro București 1-8

CHEDRA TAX – Liriada Brașov 6-1

ADER – Săgeata Stejaru Tulcea 1-9

PETROLUL 95 – Squadra Viola Constanța 5-6

CHEDRA TAX – Inter Palas Constanța 4-1

Luxury Team București – ADER 6-2

FC Reggio Brașov – PETROLUL 95 3-0

Marix Tulcea – CHEDRA TAX 20-2

ADER – Condor Buzău 0-5

Sferturi de finală

Old Boys București – Trocadero Constanța 2-1

Young Boys Târgoviște – Luxury București 2-3

Chedra Tax Ploiești – Danco Pro București 1-3

Mustang Târgoviște – Tazmannchaft București 0-4

Semifinale

Old Boys București – Danco Pro București 5-0

Tazmannchaft București – Luxury București 0-2

Învinsele din sferturile de finală au jucat pentru locul 5, loc care asigură prezenţa la turneul final de la Oradea:

Trocadero Constanța – Chedra Tax Ploiești 1-3

Mustang Târgoviște – Young Boys Târgoviște 1-6

Finala Campionatului Regional de Sud-Est

Old Boys București – Luxury București 2-3

Meciul pentru locurile 3-4

Danco Pro București – Tazmannchaft București 1-3 dld

Meciul pentru locurile 5-6, calificare turneu final

Chedra Tax Ploiești – Young Boys Târgoviște 2-3