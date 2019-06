George Marin

S-au încheiat meciurile din grupele Campionatului European pentru echipe sub 21 de ani.Partidele din fiecare grupă s-au jucat la aceeași oră, dar grupele au avut planificate zile diferite, ceea ce a făcut un decalaj între competitoarele care s-au calificat în semifinale în ceea ce privește numărul de zile de odihnă.

– BELGIA – ITALIA, 1-3, nu a fost decât o cursă a italienilor pentru a recupera înfrângerea în fața polonezilor. Italienii au marcat de trei ori, au mai avut o bară și au rămas în așteptarea rezultatului din meciul nostru contra francezilor.

Finalul a fost de plictis, mai ales că se știa și rezultatul din celălalt meci.

– SPANIA – POLONIA, 5-0. Nimic de comentat. Betonul polonezilor din primele două meciuri a fost străpuns de această dată de cinci ori.

Spania a câștigat grupa mulțumită golaverajului. Italia rămăsese în așteptare, dar fără mari speranțe la mai mult decât meciul pentru calificare la viitoarea Olimpiadă, iar Polonia a plecat acasă alături de insipida Belgie.

– DANEMARCA –SERBIA, 2-0. Cunoscând rezultatele din ziua anterioară, Danemarca s-a luptat să înscrie cât mai multe goluri pentru a elimina Italia din calcule și pentru a forța România și Franța la un meci de ”care pe care” în ziua următoare.

Danezii nu au reușit decât două goluri din cauza lipsei lor de precizie și, nu în ultimul rând, din cauza lipsei lor de inventivitate.

Din partea Serbiei, ei au avut tot concursul. VAR-ul s-a opus validării unui gol danez, care a părut, totuși, perfect valabil.

Serbia a arătat o echipă lipsită de concentrare, cu poziționări greșite la ofsaid încă de la debutul meciului. Echipă, ioc, dar nu m-ar mira ca sârbii din această echipă să ajungă la cluburi cu nume mari.

– AUSTRIA – GERMANIA, 1-1. Germanii au deschis scorul, s-au asigurat că nu mai pot pierde șefia grupei. Așa că și-au putut permite egalul.

Interesant este că Germania a primit gol în fiecare meci. Ne rămâne nouă, românilor să le marcăm și chiar să dublăm cota…

– FRANȚA – ROMÂNIA, 0-0. Ne-am calificat câștigând grupa.

În ciuda propagării unei idei conform căreia meciul poate deveni unul de salon, meciul a fost tensionat.

Am avut jucători de odihnit, am avut de evitat avertismente și tactica a fost cea potrivită.

Cunoscând forța de atac a românilor, francezii au căutat să înscrie pentru a fi siguri că vor obține măcar un egal. Dacă ei ar fi primit gol, ar fi trebuit să alerge după egalare pentru a evita eliminarea (s-ar fi calificat italienii). Cu teama asta au jucat până aproape de minutele de prelungire.

Noi am preferat să nu primim un prim gol care ar mai fi putut aduce și altele. Și, dacă se poate, să marcăm fără a forța.

Norocul, în persoana lui Tousard, cel pe care l-am lăudat deunăzi, aflat întâmplător pe traiectoria balonului, a deturnat în corner lovitura de cap a lui Rus, urmare a unei libere bătute de Ianis Hagi.

Am fi putut marca încă din primul mitan, la situația în care Cicâldău a fost împins în săritură, în mijlocul careului francez. Arbitrul bulgar a refuzat cuvenita lovitură de pedeapsă și nici măcar nu a vrut să consulte VAR-ul. El o fi crezut că Platini încă mai este președintele UEFA… Domnule Kabarov, Platini este, deocamdată, dincolo de fileu! Că și în fotbal e ca în tenis…..

– CROAȚIA – ANGLIA, 3-3, a fost un meci spectaculos între două echipe lipsite de griji, ambele fiind cu bagajele făcute pentru a pleca acasă.

Anglia a condus de trei ori, fiind egalată în tot atâtea rânduri.

Mâine urmează ”thrillerul”!