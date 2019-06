Ieri dimineaţă, cei care, zilnic, reuşesc să descopere informaţii care să ajungă la cititorii ziarului Prahova au găsit pe birourile din redacţie, lângă câte un bucheţel de levănţică proaspăt culeasă, şi un volum nou-nouţ ale cărui pagini, răsfoindu-le, încă miroseau a hârtie ieşită de sub tipar. Cu o dedicaţie pentru fiecare în parte, aşternută pe prima filă a cărţii, Luiza Rădulescu Pintilie – redactorul coordonator al ziarului Prahova – a dorit să împărtăşească şi colegilor bucuria zilei de astăzi, 19 iunie 2019, în care îşi lansează cartea cu titlul „Cuvinte din maşina de scris a inimii”, apărută la Editura Prahova. Lansarea noului volum – după primul, apărut în anul 2002 – are loc la Ploieşti, la ora 17.00, la Casa Corpului Didactic Prahova, în cadrul unui eveniment care se doreşte a fi unul de suflet, încărcat de emoţie, având în vedere că aceeaşi invitaţie le-a fost adresată şi multora dintre aceia care, de-a lungul anilor, i-au fost aproape în cariera de jurnalist, dar şi ca om. Au confirmat prezenţa colegi din şcolile prin care a trecut, personalităţi din diverse domenii – lumea şcolii, artă şi cultură, medicină, justiţie, economico-bancar, presă – către care a construit, prin scrisul său, şi punţi de legătură sufletească. Va fi prezent, de asemenea – la invitaţia celei care a susţinut, în numele unei vechi şi frumoase prietenii, apariţia acestei cărţi, doamna Martha Maria Mocanu, director general al firmei BES România – şi vicepreşedintele Rotary International 2019-2020, RI director 2018-2020, Yinka Babalola, din Nigeria. La evenimentul de astăzi, vor vorbi despre carte şi autoarea ei poetul şi jurnalistul Lucian Avramescu, director al AM Press, precum şi directorul Editurii Prahova, Dumitru Cârstea.

Cât priveşte „Cuvintele din maşina de scris a inimii”, reunite în volumul de aproape 300 de pagini, acestora le-a cuprins esenţa chiar autoarea Luiza Rădulescu Pintilie, într-o mărturisire făcută după ce a ţinut în mâini unul dintre primele exemplare ale volumului abia tipărit: „Sunt şi rămân jurnalist, un modest cronicar al istoriei de-o clipă, care îşi revendică doar meritul de a fi încercat – şi speranţa de a fi reuşit – să treacă, în cele trei capitole ale acestei cărţi, dincolo de bariera senzaţionalului cu orice preţ, a evenimentului cu pretenţie de primă pagină, spre a descoperi şi bobul de rouă al firescului, al omenescului, al emoţiei, al frumuseţii, al echilibrului, al faptului mărunt din viaţa cea de toate zilele”.