Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente Constantin Buică, a declarat, luni, la Parlament, că noua reglementare electorală va avea în vedere votul anticipat, votul prin corespondenţă şi proceduri simple pentru secţiile de vot din diaspora, potrivit Mediafax.

„Proiectul pe care l-am pus în discuţie la comisia specială are în vedere în primul rând preluarea pachetului propus de AEP în 2018, acel L 302 şi la Camera PL-x 427 în sensul în care atunci reuşeam să îmbunătăţim legislaţia electorală fără a avea în vedere aceste probleme care s-au constatat la alegerile pentru Parlamentul European şi pentru referendumul consultativ convocat de preşedintele României. 90% din proiect va rămâne în vigoare dar propunem ca iniţiativa L 370 să fie abrogată în totalitate şi să devină o lege nouă care să preia votul anticipat, votul prin corespondenţă, simplificarea procedurilor la secţiile de votare în străinătate şi pregătirea pentru turul I şi turul II al alegerilor prezidenţiale aşa cum s-a discutat şi în spaţiul public. Pentru alte tipuri de alegeri nu venim cu propunere de modificare a sistemului electoral”, a declarat Constantin Buică, după participarea la şedinţa Comisiei speciale de cod electoral din Parlament. Acesta a transmis că AEP vine cu propunerea ca vineri şi sâmbătă să fie zile pentru vot anticipat, iar duminica să fie scrutinul propriu-zis.”Aşa cum am discutat în primă etapă, imediat după alegerile pentru Parlamentul European, veneam cu propunerea de 7 zile în spaţiul public, fost propus de către preşedintele Klaus Iohannis un număr de 8 zile, iar alte termene erau pentru sâmbătă, noi venim cu propunerea de vineri, sâmbătă şi duminică, alegeri duminică, alegerile propriu – zise şi votul anticipat vineri şi sâmbătă pentru a cădea la media propunerilor făcute în spaţiul public, iar Comisia Parlamentară va avea ocazia să vină cu extinderea sau reducerea acestui termen”, a afirmat Buică. Şeful AEP a mai spus că preînregistrarea este singurul mod prin care să se ştie în avans câţi cetăţeni vor vota în diaspora. Preşedintele AEP a mai spus că proiectul elaborat de autoritatea din subordinea sa are în vedere şi creşterea numărului de secţii de vot în aceeaşi locaţie din străinătate. Preşedintele Comisiei, senatorul ALDE Dorin Bădulescu, a declarat că există un consens între grupurile parlamentare pentru ideea votului anticipat prelungit şi pe modificarea legislaţiei pentru votul prin corespondenţă. Bădulescu a mai afirmat că toate organizaţiile de români stabiliţi în afară vor putea să-şi exprime punctul de vedere referitor la modificările legislative.

În cazul votului anticipat, Bădulescu este de părere că ar putea fi limitată ca timp campania electorală.Legat de ora închiderii secţiilor de vot, politicianul a declarat: „Din punct de vedere procedural, este indicat ca ora de închidere a urnelor să rămână aceeaşi, având în vedere că vom introduce această prevedere, trebuie să avem rezultatele unui scrutin plecând de la un dead- line, un termen limită”.