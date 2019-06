V. Stoica

Propunerea de înființare a unui club sportiv în subordinea autorității județene, făcută de către președintele Consiliului Județean Prahova, Bogdan Toader, și de către un grup de consilieri județeni a fost acceptată de către aleșii județeni, care și-au dat acordul de principiu pentru înființarea unei structuri sportive, sub denumirea Club Sportiv “Activ Prahova – Ploiești”.

Clubul sportiv va avea calitatea de persoană juridică de drept public, instituție publică de interes județean, în subordinea Consiliului Județean Prahova, care va fi finanțată din venituri proprii și din subvenții acordate de la bugetul județului Prahova.

Clubul Sportiv se va organiza și va funcționa ca un club polisportiv, cu ramură principală handbal și va avea culori și însemne specifice, care vor constitui emblema clubului, activitatea administrativă urmând să se desfășoare într-un spațiu al Consiliului Județean Prahova.

Obiectul de activitate al structurii sportive va cuprinde, în principal, inițierea, desfășurarea și participarea la programe, acțiuni, competiții, interne și internaționale; administrarea bazei materiale, precum și susținerea activității sportive prin acordarea de burse, premii și prime participanților.

De altfel, șeful administrației județene a anunțat, la mijlocul lunii iunie, că va face această propunere de înființare a unui club sportiv în cadrul Consiliului Județean Prahova: “Am plăcerea de a vă comunica faptul că am luat decizia de a supune aprobării legislativului județean un acord de principiu în vederea preluării echipei de handbal HC Activ CSO Plopeni de către Consiliul Județean Prahova. Sunt un iubitor al sportului și consider că HC Activ CSO Plopeni este o echipă de handbal cu un potențial foarte ridicat și merită suportul necesar în vederea promovării în Liga Națională, în trecut, din componența echipei, fiind parte chiar Cristina Neagu, una dintre cele mai bune handbaliste ale lumii”.