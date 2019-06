* Peste 100 de deţinători de pământ, somaţi să combată buruiana al cărei polen provoacă alergii

N.Dumitrescu

Cu toate că ambrozia a devenit o problemă de sănătate publică, în condiţiile în care 60% dintre alergii sunt provocate de polenul acestei plante, la nivelul judeţului Prahova, prezenţa acesteia, inclusiv în zone publice, este considerată o…joacă! Cel puţin aşa se lasă impresia, având în vedere faptul că, potrivit unei situaţii existente la nivelul Instituţiei Prefectului Prahova, în teritoriu, până la jumătatea lunii iunie a.c, au fost transmise 120 de somaţii prin care tot atâţia deţinători de terenuri erau atenţionaţi de faptul că trebuie să ia măsuri de combatere a acestei plante. Conform instituţiei menţionate, la nivelul căreia a fost constituită o comisie mixtă care are în atribuţii verificarea şi constatarea nerespectării de către proprietari sau deţinătorii de terenuri a măsurilor cu privire la lucrările de prevenire, combatere şi distrugere a acestei buruieni, s-a stabilit un termen limită de conformare. Concret, 30 iunie este data limită până la care cei menţionaţi trebuie să aplice măsurile de combatere a ambroziei, nerespectarea atrăgând după sine şi sancţiuni, amenzile, în cazul persoanelor fizice, putând ajungând până la suma de 5000 de lei, iar în cazul persoanelor juridice – până la 20.000 de lei.

Potrivit unor răspunsuri solicitate Instituţiei Prefectului Prahova, în conformitate cu prevederile Legii 62/2018, privind combaterea buruienii ambrozia, verificarea şi constatarea nerespectării de către proprietarii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcţii, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole – inclusiv aplicarea sancţiunilor – se face de către o comisie mixtă, care a fost deja constituită, printr-un ordin al prefectului. Această comisie este formată din specialişti desemnaţi din cadrul mai multor instituţii din Prahova, respectiv: Direcţia pentru Agricultură, Comisariatul Judeţean al Gărzii Naţionale de Mediu, Direcţia de Sănătate Publică, cărora li se alătură şi câte un reprezentant din partea primăriei pe a cărei rază teritorială se efectuează controlul. Verificarea şi identificarea terenurilor pe care se constată prezenţa ambroziei se declanşează primăvara, după răsărirea acestei buruieni, şi se încheie, cel mai târziu, până la data de 20 mai a fiecărui an, când se poate constata o diferenţiere vegetativă faţă de celelalte specii de plante. Această verificare se efectuează de către autorităţile administraţiei publice locale, prin consilierii agricoli angajaţi sau persoanele desemnate din cadrul acestora. În urma verificărilor, autorităţile administraţiei publice locale întocmesc centralizatorul cu suprafeţele de teren pe care s-a constatat existenţa acestei buruieni, cel târziu până la data de 25 mai a fiecărui an. Fără să ni se precizeze care este suprafaţa totală, la nivel de teritoriu, pe care s-a constatat existenţa acestei buruieni, Instituţia Prefectului Prahova ne-a confirmat faptul că, la nivelul judeţului, au fost transmise aproximativ 120 de somaţii, data limită până la care trebuie să se conformeze cei care au primit respectivele documente, adică să fie aplicate măsurile de combatere, fiind 30 iunie. „Pe baza centralizatorului, autorităţile administraţiei publice locale transmit o somaţie către toţi proprietarii sau deţinătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole unde au fost identificate focare de infestare cu buruiana ambrozie, cel târziu până la data de 5 iunie a fiecărui an”, se arată în răspunsul primit de la Instituţia Prefectului Prahova. După transmiterea somaţiilor, verificarea se face de către membrii comisiei mixte, care se deplasează în localităţile unde a fost semnalată existenţa ambroziei. Efectuarea primului control în teren se face în perioada 1 iulie – 15 iulie a fiecărui an. În situaţia în care, la data efectuării controlului, comisia menţionată constată că nu s-au luat măsurile necesare pentru curăţarea terenurilor de ambrozie, se întocmeşte un proces-verbal de verficare, constatare şi aplicare a sancţiunii contravenţionale, aplicându-se un avertisment. Al doilea control, realizat asupra terenurilor contravenienţilor sancţionaţi cu „Avertisment”, se efectuează în perioada 16-31 iulie a fiecărui an, iar dacă nici de această dată nu există conformare, se trece la amenzi, care sunt între 750 de lei şi 5000 de lei, în cazul persoanelor fizice, şi între 5000 de lei şi 20.000 de lei, în cazul persoanelor juridice.

Ambrozia, specie de plantă periculoasă pentru sănătate

Această buruiană se regăseşte în principal pe terenurile şi câmpurile abandonate, ambrozia devenind o problemă majoră pentru mii de români care suferă de alergii. De altfel, ambrozia a fost declarată de către experţi drept o „specie periculoasă pentru sănatate”, în condiţiile în care, conform unor statistici, în Europa sunt afectaţi peste 30 de milioane de oameni, iar numărul românilor alergici la această plantă s-a dublat în ultimii ani. Mai grav este însă faptul că perioada în care oamenii sunt afectaţi a crescut de la două-trei săptămâni la peste două luni, alergiile apărând în perioada iunie-iulie şi atingând valori maxime în august-septembrie. Având în vedere şi schimbările climatice, s-a înregistrat şi o creştere constantă a numărului de pacienţi afectaţi, crescând totodată şi perioadele în care aceşti pacienţi sunt simptomatici, dar şi severitatea formelor clinice de boală. Pe de altă parte, cât de mult s-a adaptat această buruiană la condiţiile climatice este faptul că o plantă matură de ambrozie poate elibera până la 8 miliarde de grăuncioare de polen – 20 microni diametru – şi până la 30.000 de seminţe, care îşi păstrează calităţile germinative 40 de ani. În privinţa simptomelor, conform specialiştilor, cele mai comune sunt simptomele de rino-conjuctivită: strănut repetat, rinoree (secreţii nazale), cauzate de mâncărimi nazale şi oculare, blocaj nazal, lăcrimare. Acestora li se pot asocia şi cele datorate astmului – tuse, respiraţie dificilă, şuierătoare. Totodată, persoanele care sunt alergice la polenul ambroziilor pot acuza diverse probleme digestive atunci când consumă anumite fructe şi legume, printre care se numără mîncărime la nivelul cavităţii bucale, edem pe limbă şi buze, senzaţie de nod în gât, balonări, tranzit accelerat.