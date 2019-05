Violeta Stoica

Unul dintre cele mai importante contracte de mediu a fost semnat, ieri, la Ploiești, în prezența premierului Viorica Dăncilă și a mai multor miniștri ai Guvernului României. Este vorba despre contractul de concesiune a operării stației de sortare a deșeurilor Boldești Scăieni și a stației de tratare mecano-biologică a deșeurilor biodegradabile Ploiești, parafat între Consiliul Județean Prahova și SC SWO SRL (Solid Waste Operation).

Președintele Consiliului Județean Prahova – Bogdan Toader și reprezentanții firmei câștigătoare a licitațiilor – Solid Waste Operation – au semnat contractul prin care devine operațională una dintre cele mai performante stații de tratare a deșeurilor reziduale din țară, construită în zona în care, altădată, se afla groapa de gunoi a orașului Ploiești.

Stația de tratare de la Ploiești, realizată prin Programul Operațional Infrastructură Mare, în faza a doua a proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Prahova, este una dintre cele mai performante din România, fiind unică în țară prin procesul tehnologic utilizat pentru tratarea deșeurilor biodegradabile.

Premierul Viorica Dăncilă, Eugen Teodorovici – ministrul Finanțelor, Sorina Pintea – ministrul Sănătății, Niculae Bădălău – ministrul Economiei și Radu Oprea – ministrul pentru Mediul de Afaceri s-au aflat ieri în județul Prahova. În prima parte a vizitei, delegația guvernamentală condusă de premierul Dăncilă a participat la semnarea contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a activității de operare a stației de sortare a deșeurilor Boldești Scăeni și a stației de tratare mecano-biologică a deșeurilor biodegradabile Ploiești, parafat între Consiliul Județean Prahova și SC SWO SRL (Solid Waste Operation).

Viorica Dăncilă a precizat, după semnarea contractului de către președintele CJ Prahova – Bogdan Toader, directorul executiv economic al SC Solid Waste Operation – Franz Burgstaller și administratorul aceleiași societăți – Remus Dăineanu: “Am venit astăzi în județul Prahova, însoțită de mai mulți miniștri din Cabinet, atât pentru a vedea investițiile făcute pe fonduri europene sau pe fonduri guvernamentale, dar și pentru a lua contact cu oamenii, pentru a discuta despre problemele pe care le au și de a putea înlătura obstacolele în dezvoltarea comunităților locale din județul Prahova. Am participat astăzi la semnarea contractului pentru stația de tratare a deșeurilor de la Ploiești, un obiectiv foarte important, realizat din fonduri europene nerambursabile. Vreau să îl felicit pe președintele Consiliului Județean, vreau să felicit echipa de aici pentru implicare și pentru faptul că a înțeles că trebuie să ne adaptăm cerințelor europene. Nu este de ajuns să spunem că suntem buni europeni, trebuie să respectăm tratatul de aderare, trebuie să mergem în direcția cerută la nivel european pe sectorul de protecție a mediului și cred că astăzi, aici, s-a făcut un pas foarte important. Mă bucură foarte mult afirmația făcută de partenerul austriac (n.n. – reprezentantul societății care va opera stația de tratare), care a spus că are încredere în Guvernul României, are încredere să investească în România, să încheie cât mai multe contracte cu partea română”.

Stația de tratare mecano-biologică a deșeurilor biodegradabile de la Ploiești, parte a proiectului cu finanțare europeană Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Prahova, este una dintre componentele importante ale master-planului Deșeuri. Aceasta va reduce semnificativ cantitatea de deșeuri care vor merge către groapa de gunoi, diminuând, implicit, și costurile de depozitare a acestora. Capacitatea de prelucrare a acestui obiectiv va fi de 150.000 de tone anual, din care deșeuri reziduale de aproape 147.000 de tone anual, restul fiind deșeurile biodegradabile provenite din grădini, din parcuri sau din piețe.

• Viorica Dăncilă, replică la Iohannis

Premierul României, Viorica Dăncilă, s-a referit, în timpul vizitei de la Ploiești, și la modul în care președintele României, Klaus Iohannis, întreține relația interinstituțională cu reprezentanții Uniunii Europene: “Domnul Iohannis vorbește de parcă am avea un tribunal la Bruxelles care să judece ceea ce facem bine sau ceea ce facem rău. Noi suntem stat membru al Uniunii Europene și cred că domnul președinte trebuie să dea dovadă de demnitate la nivel european, să fim tratați în mod egal cu celelalte state europene. Ceea ce nu merge bine, avem toată deschiderea de a discuta cu instituțiile europene, dar această abordare mi se pare o abordare greșită și lipsită de demnitate. De la preluarea mandatului, mi-am propus să cerem să fim tratați cu demnitate, ca un stat membru care are obligații, dar care are și drepturi egale cu celelalte state membre. Acestă abordare mi se pare greșită, iar Guvernul României a făcut pași importanți în toate domeniile astfel încât să ne aliniem normelor europene, mai sunt lucruri de făcut, mai avem pași de făcut, dar am încercat și ca fost europarlamentar știu cât este de important să ne aliniem normelor europene, dar în același timp să nu acceptăm dublul standard, și nu mă refer aici doar la domeniul alimentar, ci la dublul standard privind modul în care suntem tratați în Uniunea Europeană. Eu cred că România trebuie să fie tratată ca un stat cu drepturi egale, să stea la masa deciziei, iar ceea ce este bun pentru România să fie bun și pentru alte state, iar ceea ce i se cere României să fie cerut și pentru alte state”.

După Ploiești, unde a mai vizitat și Serviciul Județean de Ambulanță Prahova, Viorica Dăncilă și miniștrii săi au parcurs un traseu prin mai multe localități prahovene, printre care s-a aflat și comuna Tomșani, unde membrii Guvernului au degustat din roșiile crescute în sere ale localnicilor.