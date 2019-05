Săptămâna trecută, la Ploieşti s-a desfășurat cea de-a XIV-a ediție a Concursului Național de Dans „Everybody Dance Dance with Us”, manifestare tradiţională organizată de Casa de Cultură a Studenţilor din Ploieşti, în parteneriat cu Universitatea Petrol – Gaze. La această competiţie au participat formațiile de dans „One Dream” (Casa de Cultură a Studenților Brașov), „X-Tazy” (Casa de Cultură a Studenților Cluj Napoca), „Freaks CCS” (Casa de Cultură a Studenților Craiova), „Hometown” (Casa de Cultură a Studenților Iași),

„M & M (Casa de Cultură a Studenților Sibiu), „Atlantis”, „Happy Dance”, „Unique” și „Urban Army” (Casa de Cultură a Studenților Ploiești), concursul desfăşurându-se pe următoarele genuri de dans: modern, contemporan, caracter, etno stilizat, show-dance, fantezie coregrafică, show-revue, dans sportiv, street dance, dans comic şi open. Potrivit organizatorilor, premiile acordate în cadrul ediţiei din acest an au fost următoarele: Premiul pentru cea mai bună dansatoare: Andreea Grigore – trupa „Happy Dance” (C.C.S. Ploiești); Premiul pentru cel mai bun dansator: Sorin Gogoșoiu – trupa „Freaks CCS” (C.C.S. Craiova); Premiul pentru cea mai bună coregrafie: Iolanda Popescu –trupa „One Dream” (C.C.S. Brașov); Premiul pentru originalitate: trupa „Freaks CCS” (C.C.S. Craiova). De asemenea, Casa de Cultură a Studenţilor din Ploieşti a mai obţinut şi alte trei premii, respectiv cel pentru popularitate (trupa „Atlantis”), premiul special al juriului (trupa „Unique”), premiul mass-media (trupa “Happy Dance”). Totodată, trupe ale CCS din Ploieşti au mai obţinut şi alte premii, respectiv: la secţiunea dans modern – locul I (trupa „Urban Army”); la genul dans de caracter, secţiunea duet- Locul I (trupa „Urban Army” ); la genul etno stilizat, secțiunea grup – Locul II (trupa „Unique”); genul show- dance, secțiunea grup – Locul I (trupa „Happy Dance” ); genul fantezie coregrafică, secțiunea grup – Locul II (trupa „Atlantis”); genul show – revue, secțiunea grup – locul II (trupa „Unique” ); locul III (trupa „Atlantis”); genul street- dance, secţiunea solo – locul I (trupa „Urban Army”); locul II (trupa „Unique”); secțiunea grup – locul I (trupa „Urban Army”); genul dans comic, secțiunea grup – locul I (trupa „Atlantis” ); genul open, secțiunea solo – locul I (trupa „Happy Dance”); secțiunea due – locul I (trupa „Atlantis” ).

Nu în ultimul rând, trofeul celei de-a XIV-a ediții a Concursului Național de Dans „Everybody Dance with Us” a fost acordat Casei de Cultură a Studenților Ploiești, pentru evoluția de excepție a trupei de dans „Utban Army”.