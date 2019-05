Petre Apostol

Astăzi, la Rokycany, în Cehia, va începe cea de-a opta ediţie a Campionatului Mondial de Popice pe echipe, la feminin, la care este prezentă şi echipa României. În lotul tricolor se regăsesc şi trei jucătoare de la vicecampioana naţională Conpet Petrolul Ploieşti, anume Luminiţa Dogaru (vicecampioană mondială la individual clasic în 2014 şi campioană mondială la tandem, alături de Nicolae Lupu, în 2016), Florentina Naghi şi Daniela Lăcătuşu – în foto, de la dreapta la stânga.

Alături de cele trei componente ale echipei ploieştene, reprezentativa României le mai are în lot pe Andreea Băicoianu (Rapid Bucureşti), Maria Ciobanu (Electromureş Romgaz Târgu Mureş) şi Nina Răileanu (fostă jucătoare la Conpet Petrolul, în prezent la Racing Club Strasbourg, în Franţa). De menţionat că în lotul lărgit al României au mai făcut parte încă două sportive de la Conpet Petrolul: Nicoleta Trifan şi Alina Sanda.

Echipa României face parte din Grupa A la întrecerea mondială, alături de vicecampioana en-titre Croaţia, Danemarca şi Slovacia.

În celelalte trei grupe au fost repartizate următoarele echipe:

Grupa B: Italia, Austria, Germania (campioana mondială en-titre), Polonia;

Grupa C: Serbia, Bosnia şi Herţegovina, Estonia, Cehia;

Grupa D: Ungaria, Franţa, Slovenia.

Reprezentativa României va debuta astăzi, de la ora 16:00, în compania Slovaciei, după care, pe 20 mai, de la ora 9:00, va întâlni Croaţia, iar în ultima etapă, pe 22 mai, de la ora 16:00, se va confrunta cu Danemarca. Primele două clasate din fiecare grupă vor avansa în sferturile de finală, programate pe 24 mai.

România are în palmares un titlu mondial (obţinut chiar la prima ediţie desfăşurată, în 2005, în Serbia şi Muntenegru) şi trei medalii de argint (obţinute în 2007 – în Slovacia, în 2011 – în Bosnia şi Herţegovina, în 2013 – în Ungaria).