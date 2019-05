Marea Britanie nu se va putea retrage din Uniunea Europeană dacă Acordul Brexit nu va fi aprobat de Camera Comunelor, a declarat marţi premierul Theresa May, explicându-le deputaţilor că aceasta este „ultima şansă”, potrivit Mediafax.

Theresa May le-a transmis marţi membrilor Camerei Comunelor că au „ultima şansă” de a realiza Brexit, prin aprobarea proiectului Acordului de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeană.

Premierul britanic susţine că va prezenta un „nou acord Brexit”, care conţine noi garanţii privind drepturile angajaţilor, standarde în domeniul mediului, clauze privind frontiera irlandeză şi un „compromis” în domeniul vamal, relatează BBC.

Theresa May a atras atenţia că respingerea din nou a Acordului Brexit riscă să conducă la anularea ieşirii Marii Britanii din UE. Proiectul de Acord Brexit urmează să fie prezentat din nou spre aprobarea Camerei Comunelor la începutul lunii iunie.

„Sunt introduse noi modificări semnificative pentru a proteja integritatea economică şi constituţională a Marii Britanii. Adevărul este că după trei încercări de obţinere a aprobării Parlamentului, nu vom putea părăsi Uniunea Europeană dacă nu vom avea un acord care să beneficieze de o susţinere largă a partidelor”, a subliniat Theresa May, citată de agenţia Reuters.

Liderul de la Londra a semnalat că ar putea oferi Parlamentului şansa de a se pronunţa asupra organizării unui nou referendum dacă aprobă Acordul Brexit.

Consiliul European a decis amânarea ieşirii Marii Britanii din UE până pe 31 octombrie 2019. Camera Comunelor a respins de trei ori Acordul negociat de Guvernul Theresa May cu Uniunea Europeană. În cazul în care Acordul ar fi aprobat, ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană ar urma să se producă imediat.

Acordul Brexit elaborat de Guvernul Theresa May şi Bruxelles prevede reciprocitate în privinţa libertăţii de circulaţie, o perioadă de tranziţie post-Brexit, menţinerea Marii Britanii în uniunea vamală, un statut special al provinciei britanice Irlanda de Nord şi păstrarea aranjamentelor comerciale. Proiectul de acord este contestat de numeroşi politicieni britanici. Mai mulţi membri ai Guvernului de la Londra au demisionat ca protest faţă de acordul pe tema Brexit negociat cu Uniunea Europeană.