Teatrul „Toma Caragiu”, alături de Primăria Municipiului Ploiești și Asociația Viitor Art, organizează, în perioada 20 – 26 mai, cea de-a doua ediție a Festivalului Internațional de teatru pentru copii și tineret “Imaginarium”. La ediția din acest an, ce va avea caracter competițional, vor fi prezentate spectacole realizate de teatre și companii de teatru din țară – București, Târgu Mureș, Brașov, Cluj, Galați, Timișoara – și din străinătate – Republica Moldova, Ungaria, Bulgaria, Israel. Cele mai valoroase performanțe actoricești și producții vor fi recompensate cu premii acordate de un juriu de specialitate, format din regizorul Toma Hogea, președinte al juriului, criticul de teatru Raluca Tulbure și scenografa Eugenia Tărăşescu Jianu. Festivitatea de premiere va avea loc duminică, 26 mai, ora 13.00, în sala Teatrului „Toma Caragiu”. Cele 14 spectacole programate la ediția din acest an se vor desfășura în sala Teatrului de Animație “Imaginario“, situată pe Bulevardul Independenței nr. 14, în sala Teatrului „Toma Caragiu”, pe aleea pietonală din fața Teatrului, precum și în Parcul I.L.Caragiale.

Programul festivalului este următorul: 20 mai, ora 10.30 – deschiderea oficială a festivalului; ora 11.00, sala Teatrului „Toma Caragiu” – prezentarea piesei “Prâslea cel Voinic și merele de aur” (vârsta recomandată peste 5 ani), în distribuţie fiind actori ai Teatrului Excelsior București; ora 18.30, sala Teatrului de Animație „Imaginario” – “Flautul fermecat”, prezentat de Teatrul de Animație pentru copii şi tineret “Imaginario“ Ploiești (vârstă recomandată – peste 7 ani). 21 mai: ora 11.00, sala Teatrului de Animație „Imaginario”, “Aventurile lui Chilli Ramirez”, prezentate de Teatrul pentru copii Arlechino Brașov (vârstă recomandată- peste 4 ani), orele 12.30, 17.00 și 19.00, Parcul I.L. Caragiale, “Marionetele din Budapesta”, cu Bence Sarkadi (Ungaria); ora 18.00, sala Teatrului „Toma Caragiu”, “Albă că zăpadă și cei șapte pitici”, piesă prezentată de Teatrul pentru copii și tineret “Ariel” din Târgu Mureș (vârstă recomandată – peste 5 ani). 22 mai: ora 11.00, sala Teatrului de Animație „Imaginario”, “Stradă cu îngeri”, prezentată de Teatrul de păpuși ,,Puck” din Cluj-Napoca (vârstă recomandată, peste 5 ani); orele 16.00, 17.30 și 19.00, aleea pietonală din fața Teatrului „Toma Caragiu”, “Marionetele din Budapesta”, cu Bence Sarkadi (Ungaria), ora 18.00, sala Teatrului „Toma Caragiu”, “Regele cerb“, prezentat de UNATC „I.L. Caragiale” București (vârstă recomandată: peste 12 ani). 23 mai: ora 11.00, sala Teatrului de Animație „Imaginario”, “Vrăjitorul din Oz”, piesă prezentată de Teatrul de Animație pentru copii și tineret “Imaginario“ Ploiești (vârstă recomandată, peste 5 ani), ora 18.00, sala Teatrului „Toma Caragiu”, “Regele moare”, prezentat de Teatrul Țăndărică București (vârstă recomandată, peste 14 ani).24 mai: ora 11.00, sala Teatrului de Animație „Imaginario”, “Here, There and Everywhere”, prezentată de Theatre Trio Bulgaria (vârstă recomandată, peste 5 ani); ora 18.00, sala Teatrului „Toma Caragiu”, “Peter Pan”, piesă prezentată de Teatrul de Păpuși “Gulliver“ Galați (vârstă recomandată, peste 7 ani). 25 mai: ora 11.00, sala Teatrului de Animație „Imaginario”, “Harap alb”, spectacol al Teatrului Municipal de păpuși “Guguţă” Chișinău (vârstă recomandată, peste 11 ani); ora 17.30, aleea pietonală din față Teatrului „Toma Caragiu”, “Zoog”, show de acrobație”, prezentat de Amir și Hemda (Israel). 26 mai: ora 11.00, sala Teatrului de Animație „Imaginario”, “Inima de piatră”, spectacol al Teatrului pentru Copii și Tineret „Merlin” Timișoara (vârstă recomandată, peste 6 ani); ora 12.00, aleea pietonală din fața Teatrului „Toma Caragiu”, “Zoog”, show de acrobație, prezentat de Amir și Hemda (Israel).

Biletele, în valoare de 15 lei pentru adulți și 10 lei pentru copii, pot fi achiziționate de la Agenția de bilete a Teatrului “Toma Caragiu“, situată pe stradă Mihail Kogălniceanu nr. 1. Pentru spectacolele “Flautul fermecat“ și “Regele moare“, prețul unui bilet este de 20 lei pentru adulți și 12 lei pentru copii.