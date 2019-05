Vega Vintage Beach – Mamaia, Phoenicia Beach – Năvodari şi Marina Regia Beach – Năvodari sunt cele trei plaje certificate Blue Flag, acordate de Foundation for Environmental Education (FEE) plajelor care îndeplinesc criteriile legate de calitatea apei, acces facilitat, siguranţă şi curăţenie, potrivit Mediafax.

Echipa motorului gratuit de căutare pentru călătorii momondo.ro a selectat 9 dintre cele mai îngrijite plaje aflate pe ţărmul Mării Negre. Cele trei plaje din România sunt supravegheate de salvamari echipaţi corespunzător între 07:00 şi 20:00, dispun de căi de acces pentru persoane cu dizabilităţi şi de locuri amenajate pentru sporturi de plajă sau de apă şi interzic accesul autoturismelor. În plus, grupuri organizate de copii şi tineri participă în proiecte cu teme ecologice şi desfăşoară activităţi cu scopul de a inspira turiştii să fie mai atenţi la păstrarea curăţeniei zonei. De asemenea, sunt distribuite materiale informaţionale despre protejarea mediului înconjurător. Preţul mediu pentru o noapte într-o cameră dublă a unui hotel de 3 sau 4 stele, în timpul sezonului estival, este la Mamaia de 139,92 euro, iar la Năvodari de 122,32 euro.

Bulgaria are 13 plaje certificate de Fundaţia pentru Educaţia privind Mediul Înconjurător, dar 3 au atras atenţia: White Lagoon – Albena; Sunny Day – Varna; Venid Beach – Saint Vlas.

Situată între Balchik şi Kavarna, plaja White Lagoon promovează turismul sustenabil. Sunny Day a fost acreditată în fiecare an începând cu 1996, iar la Venid Beach – Sveti Vlas se află la punctul de întâlnire a munţilor Balcani cu Marea Neagră. Toate plajele selectate sunt supravegheate de salvamari în fiecare zi între 09:00 şi 17:00 şi îndeplinesc condiţiile de curăţenie, accesibilitate şi management sustenabil. Preţul mediu pentru o noapte într-o cameră dublă a unui hotel de 3 sau 4 stele, în timpul sezonului estival, este la Varna de 78,32 euro, la Albena de 106,48 euro, iar la Sveti Vlas de 52,8 euro.

Dintre cele 459 de plaje turceşti acreditate, doar 23 se află pe ţărmul Mării Negre, iar Bağırganlı Public Beach – Bağırganlı, Fener Public Beach – Samsun şi Miliç Çevre Eğitim Plajı – Samsun au fost selectate.

Bağırganlı Plajı se află la aproximativ 20 de minute de mers pe jos faţă de orăşelul cu acelaşi nume şi are o lăţime de aproximativ 100 m, chiar dacă întinderea ei este de doar 550 m. Plaja Publică Fener se află chiar lângă hotelul Sheraton din Samsun şi oferă facilităţi pentru persoane cu dizabilităţi, precum şi supravegherea unor salvamari în sezonul estival. În districtul Terme a zonei Samsun se află cei 40 de km de plajă cu nisip de la malul mării Negre, printre care şi Miliç Çevre Eğitim Plajı, certificată „Blue Flag” începând cu 2017. Preţul mediu pentru o noapte într-o cameră dublă a unui hotel de 3 sau 4 stele, în timpul sezonului estival în Samsun, este de 49,28 euro.