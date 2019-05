România, reprezentată de cântăreaţa Ester Peony, cu piesa „On a Sunday”, a ratat calificarea în finala concursului Eurovision 2019, după semifinala de joi seară, care a avut loc la Expo Tel Aviv, în Israel, potrivit Mediafax.

Aceasta este pentru a doua oară consecutiv când România nu se califică în finala Eurovision. Reprezentanţii României la Eurovision 2018, membrii trupei The Humans, au ratat şi ei calificarea în finală.

Reprezentanta României, Ester Peony, a urcat pe scena Eurovision Song Contest 2019 joi seară, în a doua semifinală a competiţiei, având numărul 6 de intrare în concurs. Alături de reprezentanta României, în a doua semifinală au participat Elveţia, Suedia, Irlanda, Austria, Moldova, Letonia, Danemarca, Armenia, Albania, Azerbaidjan, Macedonia de Nord, Norvegia, Rusia, Olanda, Croaţia, Lituania, Malta.

Dintre acestea s-au calificat în finala de sâmbătă Macedonia de Nord, Olanda, Albania, Suedia, Rusia, Azerbaidjan, Danemarca, Norvegia, Elveţia, Malta.

Grecia, Belarus, Serbia, Cipru, Estonia, Cehia, Australia, Islanda, San Marino şi Slovenia s-au calificat în finala Eurovision 2019 marţi, după prima semifinală a concursului.

Ţările din grupul celor cinci mari plătitoare (big five) – Franţa, Germania, Spania, Marea Britanie şi Italia – sunt calificate direct în finală, alături de gazdă, anul acesta, Israel.

În România, concursul internaţional este transmis în exclusivitate de Televiziunea Română, pe TVR 1, TVR HD şi online, pe TVR+.

Ester Peony a interpretat pe scena Eurovision piesa „On a Sunday”. În vârstă de 25 de ani, pe numele real Ester Alexandra Creţu, Ester Peony este cântăreaţă şi compozitoare. Şi-a descoperit pasiunea pentru muzică în copilărie, pe când locuia cu familia în Montreal, Canada. Ester a studiat jazzul de la vârsta de opt ani, iar, de la 12 ani, s-a întors în România, unde a studiat pianul, la Şcoala „Dinu Lipatti” din Piteşti. A făcut studii de chitară clasică şi canto.

În 2013, a fost admisă la Conservatorul din Bucureşti, unde a studiat jazz. Ester Peony a compus muzică pentru artişti precum DJ Rynno, Sylvia, Tamy şi Pepe. În 2015, a lansat primul ei single, „Sub aripa ta” (Vescan), care a avut 16 milioane de vizualizări pe YouTube. În 2016, Ester a mers în primul ei turneu, alături de Puya, Vescan, Doddy şi Anastasia.

La începutul lui 2018, a lanat un EP, „Dig It”, cu patru piese. Piesa „On a Sunday” a fost compusă de Ester împreună cu Alexandru Şerbu şi Ioana Victoria Badea.

Anul acesta, sub sloganul „Dare to dream”, concursul Eurovision are loc la Tel Aviv, în Israel, după ce precedenta ediţie a competiţiei muzicale a fost câştigată de reprezentanta acestei ţări, Netta, cu piesa „Toy”.