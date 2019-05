„România ocupă locul 51 din 176 în ceea ce priveşte siguranţa vieţii copilului, în urma unor ţări ca Tunisia, Oman sau Kazahstan, obţinând scoruri similare la indicatorii care privesc drepturile copilului – neparticipare la educaţie, căsătoriile timpurii, naşterile în rândul adolescentelor – cu Mauritius, Cuba ori Sri Lanka. Sunt date critice, care apar în ultimul raport Save the Chidren”, arată un comunicat al Salvaţi Copiii România. Potrivit sursei citate, România a urcat trei locuri faţă de raportul global din 2018 (51 faţă de 54 în 2018 şi 52 în 2017), înregistrând o situaţie mai bună pentru indicatorul privind rata mortalităţii copiilor sub 5 ani, de la 9,0 la mia de naşteri (date corespunzătoare anului 2016) la 7,8 la mia de naşteri (date corespunzătoare anului 2017), însă departe, în continuare, de media ţărilor din Uniunea Europeană de 4,1 la mie. În 2017, conform Eurostat, 2.306 de fete sub 15 ani şi 6.848 de fete cu vârsta între 16 şi 18 ani deveniseră mame.

Potrivit Salvaţi Copiii România, în privinţa căsătoriei înainte de vârsta de 18 ani, România nu reuşeşte nici în acest an să iasă din „zona de risc”, deşi legislaţia permite căsătoria doar între majori, copiilor mai mari de 16 ani fiindu-le permisă doar în cazuri excepţionale, în temeiul unui aviz medical, cu încuviinţarea părinţilor sau a tutorelui şi cu autorizarea din partea instanţei de tutelă. „În România, cu date care cuprind şi anul 2018, 6,7% dintre adolescenţii cu vârsta între 15 şi 19 ani s-au căsătorit, procent mai ridicat decât cel din ţări precum Algeria (3,1), Tunisia (1,2), Ghana (6,4), Namibia (5,4), Kazahstan (6), Mongolia (4,9) ori Djibouti (2,6)”, arată comunicatul. La indicatorul copii în afara sistemului de educaţie în ciclurile primar şi secundar, România se confruntă „în mod serios cu această problemă” cu un procent în descreştere nesemnificativă faţă de raportul anterior – de 13,8, faţă de 13,9, menţionează Salvaţi Copiii.

Conform datelor prelucrate ale Institutului Naţional de Statistică, în anul şcolar 2017-2018, 287.493 de copii din România cu vârsta între 7 şi 17 ani nu urmau nicio formă de învăţământ, iar în anul şcolar 2016-2017 un număr de 26.850 de copii din ciclul primar şi gimnazial şi 19.116 de liceeni sau elevi ai învăţământului profesional au abandonat şcoala. Potrivit sursei citate, Singapore, Suedia, Finlanda, Norvegia şi Slovenia sunt ţările în care copiii au cea mai bună copilărie.