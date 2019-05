Purtătorul de cuvânt al PNL Ionel Dancă a afirmat că datele privind execuţia bugetară pe primul trimestru arată că transferul contribuţiilor sociale este un experiment al PSD care a eşuat, precizând că „mama minciunilor” Olguţa Vasilescu trebuie să răspundă pentru această „harababură”, potrivit Mediafax. „Datele privind execuţia bugetară din primul trimestru, publicate zilele acestea, arată că după niciun an de zile, transferul contribuţiilor sociale la angajat este un experiment PSD eşuat în întregime. Mama Minciunilor, Olguţa Vasilescu, trebuie să răspundă pentru harababura cu

transferul contribuţiilor sociale care ar fi trebuit să crească salariile cu 25% în sectorul public şi cu 17% «netul» din sectorul privat sau măcar să reducă deficitul de la bugetul de pensii. Dar tot ceea ce s-a făcut cu această manevră a fost #NimicPSD. Mai întâi, ministrul Minciunilor din PSD, Olguţa Vasilescu, a spus că salariile vor creşte pentru toţi, ba chiar «netul» salariilor din privat va creşte cu 17% după transferul contribuţiilor. Însă, când cei din sectorul IT sau persoanele cu activităţi independente au reclamat că reducerea impozitului pe venit, pentru ei, nu compensează creşterea salariului brut la care se aplică noile taxe mai mari, Mama Minciunilor a venit în Parlament şi a declarat că «Nu am spus niciodată că salariile nu vor scădea.»”, a scris Ionel Dancă, ieri, pe Facebook. Liberalul a adăugat că ideea social-democraţilor care sunt „analfabeţi economici” a fost ca deficitul bugetar să scadă prin transferul contribuţiilor, însă cifrele din primele trei luni arată că deficitul este extrem de mare, de 1,5 miliarde lei. El a mai acuzat că prin „manevra prostească” a PSD nu doar că nu au crescut salariile în sectorul public cu 25%, însă au existat scăderi pentru cei care aveau impozit zero pe venituri, de exemplu salariile celor care lucrează în domeniul IT.

Execuţia bugetului general consolidat, conform datelor operative de execuţie, s-a încheiat pe primul trimestru al anului 2019 cu un deficit de 5,5 miliarde de lei, respectiv 0,54% din PIB, informează Ministerul Finanţelor. Veniturile bugetului general consolidat sunt în sumă de 74,7 miliarde lei, reprezentând 7,3% din PIB, comparativ cu 7% din PIB în anul 2018. Procentual, veniturile au fost cu 12,5% mai mari, în termeni nominali, faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.