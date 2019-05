La sfârșitul săptămânii trecute, Marius Tunduc – președinte FNCPR și vice-președinte al Federației Columbofile Internaționale – a inițiat un proiect ambițios ce are drept scop aducerea în atenţia publică a activității ce recomandă performanțele unei munci împlinite și a unei pasiuni dezvoltate la cele mai înalte cote – anume organizarea de către România, în anul 2021, a Olimpiadei Columbofile.

Alături de senatorul Emanoil Savin – și el proprietar al unor porumbei valoroși – și de Lucian Bute, fostul campion la box, care a făcut primii pași și în lumea columbofiliei, la Bușteni s-a făcut lansarea simbolică spre organizarea acestui eveniment de anvergură internațională.

La nivel național, Federaţia Naţională a Crescătorilor de Porumbei din România (FNCPR) are peste 9.000 de membri, pasiunea lor fiind din ce în ce mai cunoscută și mai plăcută, iar la nivel mondial Federația Internațională de Columbofilie are afiliate peste 70 de țări și reprezintă interesele a peste 2.000.000 de columbofili din toată lumea!