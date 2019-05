N. Dumitrescu

Anunţatul program pentru anul în curs al Ministerului Mediului prin intermediul căruia se poate achiziţiona şi aparatură electrocasnică nouă în locul celei uzate a devenit operaţional. Ieri, ministrul Graţiela Gavrilescu a anunţat chiar în Prahova – judeţul pe care îl reprezintă în Parlament ca deputat – la Ariceştii Rahtivani, la sediul Rematholding, lansarea celei de-a doua ediţii a Programului „Rabla pentru electrocasnice”. La eveniment au participat şi președintele Administrației Fondului pentru Mediu, Cornel Brezuică, specialiști din cadrul Ministerul Mediului și ai Administrației Fondului pentru Mediu, reprezentanți ai agenților economici înscriși în program, precum și reprezentanți ai firmelor care se ocupă cu valorificarea deșeurilor electrice și electronice. În acest context, s-a anunţat că, începând de astăzi, persoanele fizice se pot înscrie în acest program, prin intermediul aplicației electronice, pe pagina web a Administrației Fondului pentru Mediu https://solicitant.afm.ro/PF/. Programul Rabla pentru electrocasnice are caracter multianual şi se aplică la nivel naţional, scopul acestuia fiind creşterea gradului de colectare a aparaturii electrice și electronice vechi, precum și stimularea achiziționării de electrocasnice eficiente energetic. “Așa cum am promis încă de la lansarea primei ediții a acestui program, anul acesta îl extindem pentru două categorii de echipamente foarte cerute de români – mașini de spălat vase și televizoare. În plus, succesul foarte mare al ediției din 2018 ne-a determinat să dublăm bugetul, care anul acesta este de 40 milioane de lei”, a declarat viceprim-ministrul și ministrul Mediului Grațiela Gavrilescu, ieri, în Prahova. În cadrul acestui program, finanțarea se va acorda sub formă de vouchere, pentru achiziționarea de echipamente electrice și electronice de uz casnic, după cum urmează: 200 lei pentru mașini de spălat rufe cu eficiența energetică A++; 300 lei pentru mașini de spălat rufe cu eficiența energetică A+++; 300 lei pentru mașini de spălat vase cu eficiența energetică A++; 400 lei pentru mașini de spălat vase cu eficiența energetică A+++; 400 lei pentru aparate de aer condiționat, inclusiv aparate de aer condiționat portabile, cu eficiența energetică la răcire (A+++/ A++); 300 lei pentru categoria frigidere/combine frigorifice/lăzi frigorifice/congelatoare cu eficiența energetică A++; 400 lei pentru categoria frigidere/combine frigorifice/lăzi frigorifice/congelatoare cu eficiența energetică A+++; 200 lei pentru televizoare cu eficiența energetică A și A+ şi 400 lei pentru televizoare cu eficiența energetică A++ și A+++. Un element de noutate al programului din acest an îl reprezintă posibilitatea modificării, de către solicitant, a informațiilor introduse eronat – cu excepția Codului Numeric Personal – prin utilizarea codului unic de accesare a înscrierii, până în momentul semnării contractului de finanțare. Totodată, o altă noutate pentru această sesiune este posibilitatea de a modifica eficiența energetică a unui produs aprobat, doar de la o clasă superioară la o clasă inferioară, până în momentul utilizării voucherului, cu modificarea sumei aferente fiecărei categorii de echipament. Persoana fizică beneficiază de valoarea unui voucher la achiziţionarea unui produs eligibil, în schimbul predării altuia vechi şi defect echivalent, cu excepția mașinilor de spălat vase care vor putea fi achiziționate la schimb cu oricare altul din program, respectiv frigider, televizor, aparat de aer condiționat, mașină de spălat rufe. Schimbul se face la adresa menționată de solicitant, iar predarea echipamentului vechi se va face în momentul livrării celui nou-achiziționat.