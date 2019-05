Parlamentarii PRO România vor susţine orice iniţiativă legislativă privind votul prin corespondenţă sau electronic, pentru ca românii din diaspora să nu mai întâmpine greutăţi, a anunţat, ieri, preşedintele partidului, Victor Ponta, potrivit Agerpres.

„În 2014, eu am greşit, ascultându-l pe şeful meu de campanie, domnul Dragnea, şi am pierdut alegerile, pentru că Guvernul nu a fost în stare să le organizeze. Este inimaginabil ca după 5 ani să faci aceeaşi greşeală, să nu înveţi să o îndrepţi. Să nu vă închipuiţi că am vrut în 2014 să pierd alegerile. Nu am vrut. Am făcut o greşeală gravă şi am plătit politic pentru ea, însă eram absolut convins că, în 2019, după lecţia învăţată, mai ales că e vorba de aceleaşi persoane, tot domnii Dragnea şi Meleşcanu, nu mai repetă greşeala. E incredibil ceea ce s-a întâmplat ieri, e inacceptabil. Singurul lucru pe care putem să-l facem noi cei de la PRO România, pentru că nu suntem la guvernare, este să anunţăm că votăm imediat orice proiect de vot electronic sau prin corespondenţă în aşa fel încât ceea ce s-a întâmplat în 2014, din vina mea, îmi asum acest lucru, şi ceea ce s-a întâmplat în 2019, din prostie sau din răutate, nu există altă explicaţie, să nu se mai întâmple niciodată cu cetăţenii români din diaspora”, a afirmat Ponta, într-o conferinţă de presă.

Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleşcanu, a afirmat, duminică seara, că nu are ce să îşi reproşeze cu privire la cozile formate la secţiile de votare din străinătate, menţionând că este nevoie de consens politic pentru schimbarea legislaţiei electorale. Potrivit lui Meleşcanu, România are nevoie de o nouă legislaţie în ceea ce priveşte votul în străinătate, fie că este vorba despre trecerea la un sistem electronic sau despre votul prin corespondenţă.