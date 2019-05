Violeta Stoica

Municipiul Ploiești va avea și în 2019 un buget de avarie, mult mai stors și vlăguit decât a fost vreodată în ultimii ani. Presiunea cea mai mare pe buget este provenită din salariile crescute ale personalului propriu al Primăriei Ploiești, numai cheltuielile la acest capitol fiind de circa 30 de milioane de lei, din totalul bugetului de cheltuilei local aferent anului 2019, de 387.706.000 de lei. Plus cheltuileile cu asigurarea salarizării tuturor instituțiilor subordonate, bugetul Ploieștiului a plecat din start cu un handicap care nu va putea fi recuperat în niciun fel în timpul anului, indiferent de câte rectificări vor fi făcute de la jumătatea lui 2019 și până în decembrie.

Ședința de buget de ieri nu a fost una fără circul și covrigii aferenți tuturor întrunirilor consilierilor locali ploieșteni, bașca întârzierea de aproape două ore față de ora stabilită pentru începerea celei mai importante ședințe de peste an a Consiliului Local Ploiești – de aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului și al instituțiilor aflate în subordinea CL.

O singură idee a întrunit unanimitate în cadrul ședinței de buget de ieri, de la Consiliul Local Ploiești: municipiul reședință a unuia dintre județele mari ale României are în acest an un buget de avarie, schimbări majore fiind aprobate în structura propusă de primarul Adrian Dobre și de echipa acestuia.

Amendamentele propuse de către consilierii locali, prin vocea președintelui Comisiei Buget-Finanțe din cadrul Consiliului Local Ploiești, Paul Palaș, au vizat reducerea unor subcapitole bugetare pentru creșterea bugetelor instituțiilor de cultură, de exemplu Filarmonica Paul Constantinescu și Teatrul Toma Caragiu. Bani s-au luat inclusiv de la show-urile de peste an, din cei 800.000 de lei pregătiți inițial pentru festivalurile de tot felul fiind diminuată suma de 337.500 de lei, bani care au fost transferați în fondul de rezervă al municipalității. Astfel, spectacolul cu cai și cavaleri veniți din Transilvania pe străzile municipiului nostru pentru festivalul Ploiești Târg Domnesc nu mai are prevăzute fondurile pentru a fi organizat, rămânând cu o finanțare “agățată” de doar 1000 de lei, în cazul că se vor găsi până la urmă bani pentru organizare prin cotloanele întunecate ale bugetului local.

“Nu avem bani pentru curățenie și avem bani pentru spectacole!”, s-a spus ieri în cadrul ședinței consilierilor locali în care s-a aprobat bugetul local pe anul 2019. Pe de altă parte, și primarul Adrian Dobre a admis că salariile majorate ale angajaților din sistemul public local a condus la un impact financiar major asupra bugetului din acest an al Ploieștiului, edilul prinzând din nou ocazia să arunce pisica în curtea guvernului, pe care l-a acuzat că a pus pe umerii primăriilor acoperirea cheltuielilor cu indemnizațiile pentru persoanele cu handicap.

Cu chiu, cu vai, s-a încropit suma de 16 milioane de lei pentru curățenie căi publice, în creștere cu două milioane de lei față de proiectul de buget propus inițial, dar s-a redus suma destinată reparațiilor curente pentru străzi, de la 3,2 milioane de lei la numai două milioane de lei.

A scăzut inclusiv subvenția pentru gratuitățile pe transportul în comun, asigurat de Transport Călători Express, redusă cu două milioane de lei în bugetul adoptat ieri, de la 26 de milioane de lei la 24 de milioane de lei, sumă insuficientă chiar și în formula inițială a bugetului propus.

O situație aparte a fost legată de bugetul de dezvoltare asigurat Teatrului Toma Caragiu din Ploiești, care, potrivit consilierului local Paul Palaș, ar risca să fie închis dacă nu se realizează în cele din urmă un bazin pentru apă în apropierea clădirii, astfel încât să fie o rezervă în caz de incendiu. Pentru această investiție, Teatrul Toma Caragiu a primit 400.000 de lei pe bugetul de dezvoltare.

1.000 de lei pentru autobuzele noi

Sume derizorii, de fapt punctate în buget doar pentru a fi deschis un subcapitol bugetar, au fost alocate anul acesta, cel puțin prin forma adoptată ieri de consilierii locali ploieșteni, pentru mai multe sectoare. Unul dintre acestea este achiziția de autobuze noi. Deși lotul pentru care s-a încheiat contractul anul trecut de Primăria Ploiești era de 50 de autobuze noi pentru transportul în comun, deocamdată ploieștenii trebuie să se mulțumească doar cu cele 10 existente în prezent.

Anul acesta, Primăria Ploiești are asigurată suma de 1000 de lei (!) pentru autobuze noi, ceea ce înseamnă că poate să aducă doar o pereche de ștergătoare de parbriz la banii prevăzuți în bugetul local…