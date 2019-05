V.Stoica

Și în acest an, Noaptea Muzeelor a adus mii de vizitatori în secțiile muzeale din întreg județul Prahova. Fie că a fost vorba despre secții ale Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova, ale Muzeului Județean de Științele Naturii, despre Muzeul Județean de Artă sau despre muzee locale, cum este Muzeul Sinaia – Castelul Știrbey. Dacă luăm în considerare că doar la Muzeul Sinaia au ajuns peste 1.500 de vizitatori cu ocazia acestui eveniment, putem realiza amploarea pe care o are, an de an, Noaptea Muzeelor!

La Palatul Culturii din Ploiești, care găzduiește și Muzeul Județean de Științele Naturii, rândurile formate de vizitatori au fost impresionante, la fel și la cea mai nouă secție a acestuia – Muzeul Petrolului.

Evenimentele create de secțiile Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova au fost, de asemenea, puncte de atracție pentru vizitatorii din întreg județul, prin concerte și expoziții special organizate pentru acest moment .

Iniţiată de Ministerul Culturii şi Comunicării din Franţa și patronată în prezent de Consiliul Europei, de UNESCO şi de Consiliul Internaţional al Muzeelor, Noaptea Muzeelor este un eveniment de succes desfăşurat la nivel internaţional şi aflat anul acesta la a 15-a ediţie.