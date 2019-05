Ripensia Timişoara – FC Petrolul Ploieşti 0-2 (0-2)

Stadion: Dan Păltinișanu”. Spectatori: circa 500. Marcatori: Puşcaş (10), Rusu (44).

Ripensia: Moldovan – Ad. Popa, Hescko (46 Mansour), Tînc, Toma (cpt) – Burdeţ (46 Chera), Stoi (83 C. Stoica) – Popovici, Zaluschi, Dumiter – Drăghici. Antrenor: Alexandru Pelici.

FC Petrolul: Lungu – Borţa, Ghinga, Cazan (63 Enache), Ţicu – Puşcaş, Chindriş – Rusu, Marinescu (cpt) (29 Ştefănescu, 49 Bucşa), Moldoveanu – Arnăutu. Antrenor: Gheorghe Mulţescu.

Cartonașe galbene: Burdeț (40), Tînc (67), Zaluschi (86), Dumiter (88)/ Cazan (18), Rusu (83), Lungu (90+2)

Au arbitrat: Florin Ovidiu Mazilu (Satu Mare) – Bogdan Ioan Dragoş şi Constantin Mihai Cantemir (ambii din Făgăraş).

Observatori: Marcel Savaniu (Braşov) şi Dumitru Paraschiv (Drobeta Turnu Severin).

Jucătorul meciului: Bogdan Rusu.

Petrolul rămâne în cursa pentru podium, după un succes fără emoții la Ripensia, unde partida era încadrată drept una cu grad ”dificil”, dar s-a dovedit a fi mai degrabă… fără risc. Cu două goluri marcate în prima repriză, de către Puşcaş (10) şi Rusu (44), Petrolul a ajuns la cel de-al treilea succes consecutiv.

Echipa lui Gigi Mulţescu a deschis repede scorul, Pușcaș (10) înscriind, cu capul, după o lovitură liberă bătută, de pe stânga, de către Marinescu şi continuată de o deviere a lui Rusu, şi a continuat, până la pauză, să controleze clar ostilităţile. Marinescu (16) a trecut pe lângă desprindere, ratând o ocazie imensă atunci când, singur la marginea careului advers, a trimis prea „moale” spre poartă şi i-a permis lui Toma să îndepărteze pericolul, iar Moldoveanu (37) a irosit şi el şansa de 2-0, trimiţând pe lângă bară, de la colţul scurt, după o pasă venită de la Arnăutu.

Mulţescu a scos căpitanul!

Același Marinescu a fost protagonistul unei schimbări „ciudate”, fiind rare momentele în care un jucător care nu părea a fi accidentat, căpitan de echipă, la 1-0 pentru echipa sa, contribuind și la gol, este schimbat după nici o jumătate de oră de meci!

A fost însă ”liniște”, după ce, chiar înainte de pauză, Rusu (44) a fructificat, cu o lovitură de cap, centrarea expediată de către Borţa.

Avantajul a venit cum nu se poate mai bine, Ştefănescu şi Cazan căzând victime atacurilor jucătorilor timişoreni, astfel că acea înlocuire a lui ”Marin” putea conta foarte mult, în economia partidei.

Rusu (53) a avut şansa „dublei”, dar, rămas singur cu Moldovan, a trimis, de la 12 metri, în bara din stânga, după care Ripensia a încercat să reintre în meci, profitând şi de faptul că, forţaţi de schimbările apărute în urma accidentărilor, „lupii” s-au văzut nevoiţi să tot modifice sistemul din mers. Gazdele au apărut, astfel, mai mult în ofensivă, au avut o bară, la devierea lui Ghinga (75, aproape de un autogol de generic), şi încă o ocazie bună, la „capul” lui Drăghici (79), dar, fără a marca măcar o dată, bănățenii nu au putut să pună presiune pe final.

În sfârşit, un debut!

Iar dacă în partida cu ”amărâții” de la Brăila, antrenorul Gigi Mulțescu nu a avut ”inspirația”de a oferi minute unor jucători tineri, care ar putea fi soluții în viitor, deși scorul final a fost 9-1, în meciul de la Timişoara acesta a fost mult mai … curajos și, ascultând probabil de ”protestele” apărute după strategia din meciul cu Brăila, a oferit meciul de debut tânărului mijlocaş Daniel Enache (17 ani). Acesta a avut o prestaţie extrem de curajoasă, ce putea fi încununată cu un gol, dacă, în prelungirile confruntării, mingea n-ar fi întâlnit transversala la un şut superb expediat de la mare distanţă.

Luni, de la ora 18.00, „lupii” revin pe „Ilie Oană”, pentru confruntarea cu deja retrogradata ACS Poli Timişoara.

Calcule, calcule…

Petrolul este acum la cinci puncte de Academica şi la numai două de Universitatea Cluj, când au mai rămas trei etape de disputat din acest sezon.

În teorie, dacă Petrolul va câștiga ultimele trei partide rămase de jucat din acest sezon, cu ACS Poli, apoi deplasarea de la UTA și, ultima etapă, pe teren propriu cu Academica Clinceni, realizând încă nouă puncte la zestrea actuală, atunci, pentru a ajunge măcar pe locul de baraj, are nevoie de una dintre următoarele condiții, iar pentru a promova direct de două condiții dintre cele trei de mai jos:

– U. Cluj să nu învingă în partidele cu Sportul Snagov (acasă), CS Balotești (deplasare) și Pandurii (a), un singur egal al ardelenilor coborându-i sub Petrolul la rezultate directe;

– Academica Clinceni să nu obțină nicio victorie din partidele cu Aerostar (deplasare), FC Argeș (acasă), Petrolul (deplasare) și, desigur, obigatoriu, să piardă la Ploiești;

– Chindia Târgoviște să nu ia mai mult de un punct din meciurile cu Metaloglobus, Luceafărul (ambele pe teren propriu) și deplasarea de la Energeticianul.

Celelalte rezultate ale etapei a XXXV-a:

CS Pandurii Lignitul Târgu Jiu – AFC Chindia Târgovişte 0-2 (0-0)

Daniel Florea (65), Liviu Mihai (67)

FC Metaloglobus Bucureşti – CS Luceafărul Oradea 0-1 (0-0)

Pavel Nemeş (77)

CS Baloteşti – ACS Energeticianul 1-4 (1-3)

Valentin Niculae (19) / Nicolae Gunie (22), Alexandru Gîrbiţă (23), Marius Ioniţă (28 – pen.), Robert Petre (54)

CS Sportul Snagov SA – ACS ASU Politehnica Timișoara 2-0 (0-0)

Ayoub Tazouti (73), Robert Elek (88)

ASSCS Farul Constanţa – ASC Daco-Getica Bucureşti 0-0

AFC UTA Arad – CS Aerostar Bacău 2-1 (0-1)

Ionuţ Neagu (51), Ciprian Rus (71) / Cătălin Vraciu (26)

ACS Poli Timişoara – Fotbal Club Argeş 1-0 (0-0)

Dorin Codrea (76)

ACS Dacia Unirea Brăila – CS Mioveni 0-6 (0-4)

Cosmin Năstăsie (7, 59), Valentin Balint (9), Mihai Işfan (24), Marian Şerban (28), Andrei Hergheligiu (90)

ACS FC Academica Clinceni – AS FC Universitatea Cluj 0-0

Clasament Liga 2 2018-2019 M V E I GOL PCT A

1 Chindia Târgovişte 35 24 7 4 71-31 79 28

2 Academica Clinceni 35 25 3 7 69-21 78 24

3 AS FC Univ. Cluj 35 22 7 6 80-26 73 22

4 Petrolul Ploieşti 35 22 5 8 70-33 71 20

5 Sportul Snagov 35 20 7 8 53-33 67 13

6 FC Argeş 35 18 8 9 48-28 62 11

7 CS Mioveni 35 15 7 13 52-39 52 1

8 UTA Arad 35 13 8 14 52-55 47 -7

9 Luceafărul Oradea 35 12 10 13 45-55 46 -5

10 Metaloglobus Buc. 35 13 7 15 39-52 46 -8

11 Ripensia Timişoara 35 12 9 14 41-48 45 -9

12 SSC Farul Constanţa 35 13 4 18 43-54 43 -11

13 ASU Poli. Timişoara 35 11 9 15 33-34 42 -9

14 Daco-Getica Buc. 35 9 13 13 45-51 40 -11

15 ACS Energeticianul 35 9 12 14 45-48 39 -12

16 Pandurii Târgu Jiu 35 10 8 17 54-62 38 -16

17 Aerostar Bacău 35 10 5 20 53-62 35 -16

18 ACS Poli Timişoara 35 7 8 20 29-59 29 -25

19 CS Baloteşti 35 6 6 23 26-75 24 -30

20 Dacia Unirea Brăila 35 4 7 24 28-110 19 -35

Liga 2 – Meciurile etapei 36

Mai 18, Fotbal Club Argeş – AFC UTA Arad

11:00

Mai 18, ACS ASU P. Timișoara – CS Baloteşti

11:00

Mai 18, CS Luc. Oradea – ASSCS Farul Constanţa

13:00

Mai 18, ASC Daco-Getica Buc. – ACS Dacia Unirea Brăila

14:00

Mai 19, CS Aerostar Bacău – ACS FC Academica Clinceni

11:00

Mai 19, ACS Energeticianul – CS Pandurii Lignitul Tg. Jiu

11:00

Mai 19, CS Mioveni – AFC Ripensia Timișoara

11:00

Mai 19, AFC Chindia Târg. – FC Metaloglobus Bucureşti

12:00

Mai 20, FC Petrolul Ploieşti – ACS Poli Timişoara

18:00

Mai 21, AS FC Univ. Cluj – CS Sportul Snagov SA

20:30