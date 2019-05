Luiza Rădulescu Pintilie

Numele artistei plastice Camelia Profirescu e cunoscut şi recunoscut în ţară şi în multe locuri din lume- Franţa, Grecia, Germania, Italia, Elveţia, Olanda, Spania, Rusia, Suedia, Japonia, Coreea de Sud, Australia, Canada, SUA – unde au ajus, în colecţii particulare şi de stat, picturi ce îi poartă semnătura.

O semnătură cu care îşi aşază harul, priceperea, notorietatea şi asupra carierei artistice către care se îndreaptă elevi ai Colegiului de Artă „Carmen Sylva” din Ploieşti cărora le este profesoară. Şi dacă, sub îndrumarea sa, numai la recenta ediţie, cea de-a XXI-a, a Concursului Național „Primăvara Artelor”(având secţiuni distincte pentru Muzică, Arte plastice şi Arhitectură, Coregrafie şi fiind înscris în Calendarul Activităților Naționale Școlare Educative aprobat de Ministerul Educație Naționale) nu mai puţin de 29 de viitori artişti au obţinut tot atâtea premii şi menţiuni, atunci se întregeşte cu mult mai clar şi mai frumos dovada vocaţiei sale de maestru care îşi ridică discipolii , pas cu pas, spre propria lor strălucire. Astfel, nouă premii I au fost obţinute de elevii :Mihai Stoica, clasa a V-a; Ana Maria Badea, clasa a VI-a; Alexandra Duţă, clasa a VI-a; Daria Ştucan, clasa a VI-a; Maria Arnăutu, clasa a VIII-a; Iulia Barbu, clasa a VIII-a; Cristiana Cristudor, clasa a VIII-a; Maria Dinu, clasa a VIII-a; Bianca Pechanu, clasa a VIII-a. La rândul lor, alţi nouă elevi au obţinut premiul al II-lea: Alexandra Terţea, clasa a V-a; Eliana Anton, clasa a VI-a; Rebeca Enea, clasa aVI-a; Ana State, clasa a VI-a; Marcus Cosma, clasa a VI-a, Maria Dinu, clasa a VIII-a; Gabriela Bârlă, clasa a VIII-a; Alexia Petrescu Postu, clasa a VIII-a, Alexandru Dobre, clasa a VIII-a. Șapte premii III au revenit elevilor: Ilinca Paraschiv, clasa a V-a; Teodora Ionescu, clasa a VI-a; Bianca Maria Ceauș, clasa a VI-a; Alexandra Grozea, clasa a VI-a; Alexia Burcea, clasa a VII-a; Tavita Costache, clasa VIII-a; Alexia Negoiță, clasa a VIII-a. Alți patru elevi au obținut mențiuni: Ana Corciu, Alexandra Stancu, Sara Stoicescu, Sebastian Stănescu – toți din clasa a VIII-a.