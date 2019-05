După Emanoil Savin, un reprezentant important al afaceriștilor prahoveni, Cosmin Olteanu, a anunțat că va sprijini activitatea hipică, prin organizarea unui eveniment hipic – Cupa ”Oltina”, care va intra în programul viitor al reuniunilor. Chiar dacă este ”columbofil pur sânge”, ocupând o poziție importantă în lumea crescătorilor de porumbei, acesta a decis să ofere sprijin și activității hipice, una care are șanse să atragă, iată, tot mai mulți parteneri.

Viceprimarul Ploieştiului, Cristian Ganea, preşedintele Federaţiei Române de Trap, Marian Manea, senatorul Emanoil Savin, proaspăt proprietar de cai, ce l-a avut drept invitat pe fostul mare boxer, Lucian Bute, deputatul Răzvan Ursu şi reprezentantul Casei de pariuri Fortuna, Dermot Keelan, și Cosmin Olteanu au prefațat reuniunea de astăzi, una în care valoarea totală a premiilor ajunge la 18.000 de lei.

„Sunt un om care susţine sportul, iar domnul Marian Manea a reuşit să mă atragă şi spre cursele de trap, aşa că am cumpărat doi cai ce participă, deja, la curse. Suntem în faţa unei prime ediţii a Cupei Alexandros, care sper să devină una tradiţională pe hipodrom şi vă mărturisesc că sper să atragem cât mai mulţi sponsori pentru a susţine această activitate de pe hipodrom. Peste două săptămâni, vom avea un om puternic, pe domnul Cosmin Olteanu, care va sponsoriza o cursă chiar la un nivel superior mie. Am reuşit să-l atragem şi pe el spre hipodrom, să ajutăm la dezvoltarea acestei activităţi, dorinţa fiind, în perspectivă, de a introduce Hipodromul Ploieşti pe harta internaţională a hipismului”, a spus senatorul Emanoil Savin.

La rândul lui, Marian Manea a apreciat că „prin demararea colaborării cu Casa de pariuri Fortuna am rezolvat una dintre cele mai mari probleme din ultima vreme pentru că, aşa cum se ştie, pentru ca activitatea de trap să fie recunoscută, trebuie să se desfăşoare pe un hipodrom, cu public, iar cursele să fie cotate la pariuri. În toată lumea asta, nu există această activitate dacă nu este susţinută de pariuri. Avem promisiunea că se va implementa pariul mutual, moment în care vom avea garanţia că trapul românesc se va dezvolta aşa cum ne dorim cu toţii. Cert este că hipodromul s-a schimbat mult în bine, este meritul celor de la CSM Ploieşti pentru asta şi mă bucur foarte mult când văd că afluenţa publicului creşte de la o reuniune la alta şi, mai ales, că în zona în care copiii se plimbă cu poneiul se stă la coadă”.

Viceprimarul Ploieştiului, Cristian Ganea, a spus, la rândul lui: „Pot să le transmit ploieştenilor, în general, şi iubitorilor de hipism, în special, că la Hipodromul din Ploieşti, cu sprijinul echipei de aici, totul se va dezvolta de la an la an. Vom veni cu lucruri noi, care să ajute această activitate importantă pentru oraş, deoarece, în afară de fotbal şi hipism, nu mai avem alte activităţi sportive reprezentative”.

Invitat special de Emanoil Savin la conferinţa de joi, dar şi la reuniunea de trap de astăzi, fostul campion de box Lucian Bute a dezvăluit că va fi pentru prima dată când va vedea live o cursă de trap: ”Recunosc, va fi o premieră pentru mine, deoarece nu am mai văzut curse de trap decât la televizor şi, poate, cine ştie, în viitor voi ajunge să cumpăr un cal şi să fiu mai implicat”.

Reuniunea de astăzi va debuta la ora 11.00 şi va avea în program cinci curse de trap, precum și câteva surprize din partea organizatorilor.