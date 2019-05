Ieri, ambasadorul Venezuelei in România, domnul Alfredo Alfonso Torrealba, un pasionat al hipismului, a vizitat Hipodromul Ploieşti. Cu o bogată experienţă hipică, până la vârsta de 33 de ani (acum are un deceniu în plus şi vine după experienţe diplomatice în Rusia şi Belarus), acesta lucrând la câteva hipodromuri, în ţara natală, Torrealba a rămas plăcut surprins de edificiul din Ploieşti, promiţând că va reveni, în calitate de vizitator şi de viitor partener (intenţionează să se implice în organizarea unei curse în acest an).

Ambasadorul venezuelean a pus cursele hipice pe locul 3 într-un top al sporturilor din ţara sa natală, după baseball şi baschet, fotbalul fiind de abia pe locul 4.

Altfel, astăzi, de la orele 10,30, pe Hipodromul Ploieşti va avea loc o nouă reuniune, cu 4 curse de trap, principalul eveniment fiind “Premiul de Mai” şi o cursă de galop.