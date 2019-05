Banca tehnică a Petrolului, după startul proiectului fotbalistic ”Petrolul 52” a fost una urmărită de ghinion parcă!

Cum s-ar putea explica altfel faptul că, dintre cei care au pregătit echipa, indiferent că a fost vorba despre Liga a IV-a, a III-a sau a II-a, odată înlocuiți din funcție, după ce au fost schimbați de Petrolul nimeni nu i-a mai pus pe bancă?

Primul care va reveni în activitate, ca tehnician, și va ”rupe blestemul”, la un an distanță de demiterea sa, este Romulus Ciobanu! Acesta va prelua echipa FC Pucioasa, deci, practic, va antrena ”acasă”, la propriu, el locuind în zonă, cum se spune! Ciobanu a stat însă foarte mult, un an întreg, după ce a fost dat afară de Petrolul, fără să antreneze, fiind ciudat cum un antrenor cu o promovare din C în B, ”la CV”, nu a fost angajat într-un sezon de nicio echipă!

Iar situația este cam la fel și la ceilalți, care au stat pe banca petrolistă, deci nu e chiar întâmplare și ghinion!

Mai precis, Octavian Grigore, în afara perioadelor în care a antrenat Petrolul, în ultimii trei ani, nu a activat la alt club, deși are Licența PRO! La fel, Leo Grozavu, dat afară în prima parte a sezonului de eșalon secund, deși beneficiază de cea mai înaltă calificare profesională, a stat tot ”pe tușă”; nimeni neangajându-l! A mai fost și Mugur Cornățeanu, dar să spunem că, acesta, are doar 3 luni de când a fost dat afară de Petrolul și nu a avut prea mult timp să-și caute alt angajament!

Să fi fost alegerile greșite, de nimeni nu i-a mai vrut pe cei ce au părăsit banca petrolistă? Sau să fie ”stresul” mandatelor în galben-albastru atât de mare, încât antrenorii respectivi au simțit nevoia de pauze mai lungi?