Rompetrol Rafinare, membru al Grupului KMG International, continuă să înregistreze performanțe operaționale foarte bune la rafinăriile Petromidia Năvodari și Vega Ploiești. În primul trimestru al lui 2019, la cea mai mare rafinărie din România și una dintre cele mai moderne din Sud-Estul Europei au fost procesate peste 1,5 milioane de tone de materii prime, un nivel asemănător celui din primul trimestru al anului trecut.

Din punct de vedere operațional, rafinăria Petromidia a reușit în primul trimestru din 2019 să atingă un nivel de materie primă procesată de 1.51 milioane de tone, din care 1.35 milioane de tone de materii prime procesate în unitatea de Distilare Atmosferică și în Vid, în creștere cu peste 14 kt în comparație cu perioada similiară de anul trecut. Îmbunătățirile pe una dintre instalațiile principale din rafinărie se datorează implementării software-ului Advanced Process Control, care a ajutat la atingerea unui nivel foarte înalt de alimentare a rafinăriei în perioada de iarnă.

Rafinăria Vega (unitate de procesare care funcționează de 114 ani și singurul producător intern de bitum și hexan) a înregistrat în primele trei luni ale anului un volum de 79 kt de materii prime procesate, în creștere față de aceeași perioadă a anului trecut cu aproximativ 3%. Totodată, gradul de utilizare a capacității de rafinare a ajuns la 95,77%, în creștere 2,83% față de perioada similară a anului trecut, mare parte datorită creșterii cererii de bitum.

Cele două rafinării lucrează în sinergie perfectă, iar Petromidia îi asigură integral rafinăriei din Ploieşti materiile prime necesare obţinerii unor produse speciale cu o valoare adăugată ridicată (bitum, solvenţi, hexan, combustibili pentru încălzire).

În acest an, Rompetrol Rafinare și-a propus să depășească pragul de 6 milioane de tone de materii prime procesate, fapt ce ar reprezenta un nou record istoric.

Cifra de afaceri brută consolidata consemnată în T1 s-a ridicat la peste 1.13 miliarde USD, într-o ușoară scădere față de nivelul atins în T1 2018 (1.2 miliarde USD). Totodată, rata inflației din România, în creștere cu peste 50% fata de aceeasi perioada a anului trecut, dar și fluctuația monedelor de importanță la nivel global (depreciera leului în raport cu dolarul american cu aproximativ 4% comparativ cu paritatea din decembrie 2018) au dus la un context economic care afectează rezultatul financiar general.

„Rompetrol Rafinare este în continuare un barometru de performanță, fapt certificat de rezultatele operaționale aflate pe același trend impus în ultimii ani. Suntem foarte mulțumiți de eforturile specialiștilor noștri, care mențin standardele de producție foarte ridicate. Rezultatele financiare sunt determinate 100% de factori pe care nu îi putem controla, dar suntem ferm convinși că până la finalul anului vom vedea îmbunătățiri pe piața internațională. Am intrat în al 12-lea an de operare în România și, cu siguranță, experiența acumulată din 2007 și până în prezent ne va ajuta să consemnăm rezultate foarte bune până la finalul anului”, a declarat Yedil Utekov, Director General al Rompetrol Rafinare.

Independent de activitatea operațională, rezultatele financiare din T1 au fost afectate de condițiile din piața internațională. EBITDA și rezultatul net au fost influențate negativ de volatilitatea ridicată din mediul de piață, care a dus la o presiune importantă asupra marjelor brute de rafinare (35,1 USD/t în T1 din 2019, comparativ cu 44,5 USD/t în T1 din 2018), alături de presiunea prețurilor pieței de gaze naturale și energie electrică, crescând în mod semnificativ de la nivelurile din 2018. Astfel, rezultatul operațional (EBITDA), afectat de elementele enumare mai sus, a înregistrat o scădere de aproximativ 50% în T1 2010 – peste 17 milioane USD.

Rompetrol Rafinare a continuat să fie un contribuabil major la bugetul de stat al României, plătind peste 319 milioane USD în primul trimestru al anului 2019. Principalii acţionari ai Rompetrol Rafinare SA sunt KMG International (54,63% – direct şi indirect) şi Statul român prin Ministerul Energiei (44,7%)

Segmentul de rafinare*

Indicator financiar Trim I 2019 Trim I 2018 % Cifra de afaceri brută USD 996.399.424 1.048.312.071 -5% EBITDA USD 9.066.953 29.536.422 -69% Rezultat net USD (2.857.124) (2.461.081) 16% Indicator operaţional Materii prime prelucrate – Petromidia kt 1.516 1.527 -1% Materii prime procesate – Vega kt 79 77 3% Vânzări carburanţi intern kt 540 455 19% Vânzări carburanţi export kt 573 708 -19%

Notă: Segmentul de rafinare cuprinde rezultatele rafinăriilor Petromidia Navodari şi Vega Ploiesti. Rompetrol Rafinare calculează marja brută de rafinare după cum urmează – (Vânzări de produse petroliere – Costul materiei prime)/Volumul vânzărilor. Marja netă de rafinare este profitul operațional (EBITDA) împărțit la volumul vânzărilor.

Per total, rafinăria Petromidia a obținut rezultate operaționale foarte bune în trimestrul I 2019, pentru principalii parametrii, cum ar fi: randamentul produselor albe obținute (86,5%wt), dispnibilitate mecanică (97,5) și un indice de eficiență energetică (EEI) de 98%.

În primele luni din 2019, rafinăria Vega a obținut performanțe operaționale foarte bune la capitolele: pierdere tehnologică (0,74%), consum energetic (2,81 GJ/t) și disponibilitate mecanică (99%).

Cifra de afaceri brută a segmentului de rafinare a atins aproape un miliard USD în trimestrul I 2019, fiind în scadere cu 5% comparativ cu trimestrul I 2018. Rezultatul EBITDA (9,07 milioane USD – T1 2019, comparativ cu 29,5 milioane USD – T1 2018) a scăzut semnificativ în principal din cauza marjei de piață a segmentului și din cauza presiunii prețurilor pieței de gaze naturale și energie electrică.

Rafinăria Petromidia a continuat procesele de optimizare a producției și eficientizare a costurilor de operare, prin programe începute în anul 2014 și desfășurate cu succes până în prezent.

Pentru 2019, la nivelul Rompetrol Rafinare a fost aprobat un buget de investiții de peste 63 de milioane USD, din care peste 50 de milioane USD vor fi folosiți pentru lucrări de îmbunătățire, mentenanță și conformare la principalele instalații din Petromidia.