Derby judeţean cu super-gol

În etapa intermediară din campionatul naţional al ”republicanilor”, jucată chiar de 1 Mai, am avut parte de un duel județean cu favorite certe, cele două echipe de juniori ale FC Petrolul trecând fără emoţii de dubla cu CSM Ploieşti disputată pe arena Chimia din Brazi. La juniori A, garnitura antrenată de Gheorghe Liliac s-a impus clar, 6-0, iar la juniori B, duelul – mai echilibrat – a revenit tot galben-albaștrilor, cu 2-0. De remarcat a fost faptul că petrolistul Mario Bratu (jucător care ”cochetează” și cu lotul primei echipe) a reuşit un gol de generic, marcând în plasa porţii adverse de la peste 40 de metri, din apropierea jumătății terenului, cu un șut care l-a surprins pe portarul echipei CSM!

La juniori A, petroliștii au șanse teoretice chiar la câștigarea seriei, cu o etapă rămasă de jucat în întrecerea Under 19, unde, momentan, băieții lui Liliac se află pe locul 3! Dar, cum liderul Chiajna joacă ultima etapă cu codașa Sf. Pantelimon, având șanse mari la victorie, probabil că nu se va putea spera la ”o lovitură de imagine” pe ultima sută de metri. Petrolul are de jucat în ultima rundă cu Balotești, iar ocupanta locului 2 – AFC Clinceni – vine la Astra, galben-albaștrii așteptând ”ajutor” de la trupa lui Vasile Cosarek pentru a trece măcar pe locul 2.

Litigiu Petrosport – Petrolul

Pe ”piața” juniorilor din Prahova a apărut un nou litigiu financiar, Petrosport Ploiești reclamând la Camera Națională de Soluționare a Litigiilor plata grilei de formare de către Petrolul în cazul a 5 jucători juniori cărora clubul de eșalon secund le-a schimbat statutul, din amatori în profesioniști. Printre cei cinci, trecuți și pe la Petrosport, care așteaptă acum ”să încaseze” se află Mario Bratu, Enache și Fabian Sotir.

De menționat că singurul club calificat la ”Elite” din județul nostru, Petrosport, grupa Under 19, a pierdut duelul cu FCSB pentru locul 4, în ultima etapă, și va termina sezonul pe poziția a cincea, după ce a ratat și prezența în finala Cupei, în penultimul act.

La ”B” , locul 1 se joacă în ultima etapă!

În campionatul naţional al jucătorilor Under 17, în ultima rundă va fi programat meciul pentru locul 1, între Astra și Academica Clinceni, elevii lui Nicu Lazăr fiind acum pe primul loc, cu 2 puncte avans, astfel că inclusiv un egal le poate aduce câștigarea seriei a 4-a. Astralii au șanse mari să meargă la turneul zonal și de pe locul 2 (se califică toate câștigătoarele seriilor, plus încă șase echipe, cele mai bine clasate locuri 2), dar câștigarea seriei reprezintă, desigur, obiectivul principal. Tot în ultima rundă, CSM Ploiești poate scăpa de ultimul loc, cu un succes în fața celor de la Sportul Snagov.

La under 15 a fost greu

Două cluburi prahovene au ”bifat” și cea mai nouă întrecere a FRF, cea destinată jucătorilor sub 15 ani. Atât Petrosport, cât și Petrolul, repartizate în serii diferite (!), au ratat calificarea în fazele superioare, având clasări modeste. Astfel, Petrolul a ”sosit” pe locul 4 în seria 5, iar Petrosport a fost ultima în seria 7.

Liga Elitelor U19 – Meciurile Etapei 17

LPS Galaţi – AFK Csikszereda Miercurea Ciuc 2 0 – 3

ACSM Ceahlăul P.Neamţ – SC Dinamo 1948 SA 1 – 7

CS Sporting Juniorul Vaslui – SC FC Viitorul SA 1 – 2

SC Fotbal Club FCSB SA – ACS Petrosport Pl. 3 – 1

CSA Steaua Bucureşti – ACS Sport Team Buc. 3 – 1

Clasament Etapa 17

1. SC FC Viitorul SA 17 13 3 1 88-12 42

2. SC Dinamo 1948 SA 17 13 3 1 67-18 42

3. CS Sporting Jr.Vaslui 17 13 1 3 53-12 40

4. SC Fotbal Club FCSB SA 17 10 3 4 54-24 33

5. ACS Petrosport Ploiesti 17 8 3 6 38-38 27

6. CSA Steaua Bucureşti 17 5 4 8 28-36 19

7. ACSM Ceahlăul P.Neamţ 17 4 1 12 21-48 13

8. ACS Sport Team Buc. 17 4 1 12 16-62 13

9. AFK Csikszereda M. Ciuc 2 17 3 2 12 15-38 11

10. LPS Galaţi 17 1 1 15 13-105 4

Campionatul Național U19 – Meciurile Etapei 17

CS Sportul Snagov SA – AFC Astra 2 – 3

ACS Petrolul 52 – CSM Ploieşti 6 – 0

Liceul Tehn. Sf. Pantelimon – CS Balotești 2 – 2

CS Concordia Chiajna stă

ACS FC Academica Clinceni – ACS Pro Team 5 – 0

Clasament Etapa 17

1. CS Concordia Chiajna 15 11 3 1 67-8 36

2. ACS FC Acad.Clinceni 15 11 2 2 78-10 35

3. ACS Petrolul 52 15 11 1 3 70-21 34

4. AFC Astra 15 9 2 4 58-20 29

5. CS Sportul Snagov SA 14 8 1 5 34-19 25

6. ACS Pro Team 16 5 2 9 31-50 17

7. CSM Ploieşti 15 2 3 10 19-75 9

8. Liceul Teh.Sf. Pantelimon 14 1 2 11 16-90 5

9. CS Balotești 15 0 2 13 11-91 2

Campionatul Național U17 – Meciurile Etapei 17

CS Sportul Snagov SA – AFC Astra Giurgiu 1 – 5

ACS Petrolul 52 – CSM Ploieşti 2 – 0

Liceul Tehn Sf. Pantelimon – CS Balotești 10-3

ACS Petrosport Ploiesti stă

Academica Clinceni – ACS Pro Team 6 – 0

Clasament Etapa 17

1. AFC Astra Giurgiu 15 14 0 1 91-12 42

2. Academica Clinceni 15 13 1 1 93-12 40

3. ACS Petrolul 52 15 10 2 3 46-13 32

4. Liceul Teh.Sf. Pantelimon 14 6 2 6 35-56 20

5. ACS Pro Team 16 5 3 8 30-43 18

6. CS Balotești 15 4 0 11 23-77 12

7. CS Sportul Snagov SA 14 3 2 9 20-40 11

8. ACS Petrosport Ploieşti 15 3 1 11 19-76 10

9. CSM Ploieşti 15 2 3 10 17-45 9

Liga Elitelor Under 15

Clasament final, seria 5

1. Centrul de Perf. Rapid B. i 10 9 0 1 31-12 27

2. ACS Prosport Academy 10 6 0 4 26-14 18

3. CS Concordia Chiajna 10 5 0 5 16-15 15

4. ACS Petrolul 52 10 4 2 4 11-11 14

5. CSM Râmnicu Sărat 10 4 0 6 14-17 12

6. AFC Chindia Târgovişte 10 0 2 8 7-36 2

Clasament final, seria 7

1. ASC Daco-Getica Buc. 10 9 1 0 38-7 28

2. SC Dinamo 1948 SA 10 8 1 1 57-3 25

3. LPS Viitorul Piteşti 10 4 2 4 22-23 14

4. ARD Snagov 10 3 2 5 19-25 11

5. CN Dinicu Golescu C. Muscel 10 2 0 8 14-47 6

6. ACS Petrosport Ploieşti 10 0 2 8 11-56 2